«Банфилд» – «Архентинос Хуниорс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Банфилд» – «Архентинос Хуниорс», который состоится 26 июля 2022 года

«Банфилд»

«Банфилд» не часто радует победами своих болельщиков, ведь за последних пять туров одержал ее всего одну. Команда находится только на 15 месте с 12 набранными очками, и если хочет попасть первую шестерку команд, необходимо более ответственно относиться к реализации моментов у ворот соперника. Предстоящий матч обещает быть сложным и напряженным, поэтому всех болельщиков ждет увлекательное зрелище.

22 июля «Банфилд» минимально уступил «Тальерес Кордоба» (0:1), а 17 числа разошелся миром с «Сан-Лоренсо» (1:1).

«Архентинос Хуниорс»

Команда показывает очень высокий уровень в Суперлиге и претендует на самые высокие места. На данный момент «Архентинос Хуниорс» идет на втором месте с 19 очками, но имеет на одну игру меньше, чем у лидера, которому проигрывает три пункта. Таким образом, в случае победы коллектив имеет шансы выйти на перво место в турнирной таблице и порадовать своих болельщиков вместе с руководством.

20 июля «Архентинос Хуниорс» на своем поле разобрался с «Бока Хуниорс» (2:0), а 16 числа обыграл на выезде «Барракас Сентраль» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Банфилд» – 2.7

Ничья – 2.95

Победит «Архентинос Хуниорс» – 2.9

Статистика

«Банфилд» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Архентинос Хуниорс» забивал в восьми из десяти последних выездных поединках

«Банфилд» проиграл «Архентинос Хуниорс» пять из шести последних матчей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Архентинос Хуниорс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. Гости на данный момент выглядят гораздо сильнее и стабильнее «Банфилда», поэтому мы предполагаем, что они смогут без особых проблем набрать три очка в этой встрече.