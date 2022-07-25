«Олимпиакос» – «Маккаби» Хайфа : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:07

«Олимпиакос»

Греческий клуб очень часто выступает в групповом этапе Лиги Чемпионов и поэтому определенно рассматривается как фаворит этого противостояние. «Олимпиакос» сыграл вничью в первом матче и перед ответным поединком на своем поле имеет хорошие шансы на проход в следующий этап квалификации. Тем не менее, недооценку соперника необходимо исключить, иначе могут быть серьезные последствия.

20 июля «Олимпиакос» сыграл вничью с «Маккаби» Хайфа (1:1), а 11 числа уступил «Арису» в товарищеском поединке (1:2).

«Маккаби» Хайфа

«Маккаби» Хайфа мечтает пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов, ведь кроме интересных матчей это солидное денежное вознаграждение за участие. Тем не менее, команде противостоит очень сложный соперник, который уже добился выездной ничьи и теперь гостям придется решать, какой тактики они будут придерживаться в Греции. В любом случае один из центральных матчей дня квалификации не оставит равнодушным ни одного болельщика.

20 июля «Маккаби» Хайфа сыграл вничью с «Олимпиакосом» (1:1), а 16 числа проиграл «Хаполэлю» Беэр-Шева в серии пенальти (1:2) в Суперкубке Израиля.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Олимпиакос» – 1.7

Ничья – 3.85

Победит «Маккаби» Хайфа – 5

Статистика

Шесть последних матчей «Олимпиакоса» завершились исходом «обе забьют»

«Маккаби» Хайфа уступил в пяти из семи последних матчах на выезде

Два из трех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Маккаби» Хайфа не выигрывает уже пять матчей подряд

Прогноз

Сделать ставку на победу «Олимпиакоса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Греческий клуб является большим фаворитом и ему вполне по силам одержать домашнюю победу и заслуженно пройти в следующий этап квалификации.