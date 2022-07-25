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«Олимпиакос» – «Маккаби» Хайфа : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 12:07
«Олимпиакос» – «Маккаби» Хайфа : прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Олимпиакос»

Греческий клуб очень часто выступает в групповом этапе Лиги Чемпионов и поэтому определенно рассматривается как фаворит этого противостояние. «Олимпиакос» сыграл вничью в первом матче и перед ответным поединком на своем поле имеет хорошие шансы на проход в следующий этап квалификации. Тем не менее, недооценку соперника необходимо исключить, иначе могут быть серьезные последствия.

20 июля «Олимпиакос» сыграл вничью с «Маккаби» Хайфа (1:1), а 11 числа уступил «Арису» в товарищеском поединке (1:2).

«Маккаби» Хайфа

«Маккаби» Хайфа мечтает пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов, ведь кроме интересных матчей это солидное денежное вознаграждение за участие. Тем не менее, команде противостоит очень сложный соперник, который уже добился выездной ничьи и теперь гостям придется решать, какой тактики они будут придерживаться в Греции. В любом случае один из центральных матчей дня квалификации не оставит равнодушным ни одного болельщика.

20 июля «Маккаби» Хайфа сыграл вничью с «Олимпиакосом» (1:1), а 16 числа проиграл «Хаполэлю» Беэр-Шева в серии пенальти (1:2) в Суперкубке Израиля.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Олимпиакос» – 1.7
  • Ничья – 3.85
  • Победит «Маккаби» Хайфа – 5

Статистика

  • Шесть последних матчей «Олимпиакоса» завершились исходом «обе забьют»
  • «Маккаби» Хайфа уступил в пяти из семи последних матчах на выезде
  • Два из трех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Маккаби» Хайфа не выигрывает уже пять матчей подряд

Прогноз

Сделать ставку на победу «Олимпиакоса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Греческий клуб является большим фаворитом и ему вполне по силам одержать домашнюю победу и заслуженно пройти в следующий этап квалификации.

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shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:25
Олимпиакос выиграет этот матч
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