«Крылья Советов» – «Торпедо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» – «Торпедо», который состоится 31 июля 2022 года

«Крылья Советов»

Клуб из Самары набрал три очка из шести возможных в первых двух турах чемпионата России и может быть относительно доволен результатом, ведь команда играла одну встречу с чемпионом страны. В домашней встрече с новичком РПЛ у «Крыльев Советов» есть отличный шанс набрать полноценные три очка и улучшить свое турнирное положение. Поединок, хоть и не является одним из центральных в этот день, но не оставит равнодушным зрителей.

22 июля «Крылья Советов» крупно уступили «Зениту» (0:3), а 16 числа на выезде обыграли «Оренбург» (4:2).

«Торпедо»

У «Торпедо» старт чемпионата явно не задался, ведь в активе клуба нет набранных очков, а статистика забитых и пропущенных мячей говорит сама за себя (1:7). Оправданием для коллектива может служить тот факт, что он играл со второй и третьей командой прошлого сезона, поэтому на предстоящую встречу у фанатов москвичей довольно большие ожидания. В случае победы гости смогут набрать первые очки в турнирной таблице.

24 июля «Торпедо» разгромно проиграл на выезде «Динамо» Москва (0:4), а 17 числа коллектив уступил «Сочи» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Крылья Советов» – 1.6

Ничья – 4.15

Победит «Торпедо» – 5.5

Статистика

«Крылья Советов» проиграли семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Торпедо» забивал в семи из десяти последних матчей на выезде

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Крылья Советов» выиграл три из пяти последних домашних матчей у «Торпедо» на своем поле

Прогноз

Сделать ставку на победу «Крыльев Советов», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Хозяева имеют хорошую статистику с соперником и вероятнее всего смогут одержать важную победу, сделав еще один шаг вверх по турнирной таблице.