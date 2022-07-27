«РБ Лейпциг» – «Бавария» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперкубка Германии «РБ Лейпциг» – «Бавария», который состоится 30 июля 2022 года

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» не был активен на трансферном рынке в это межсезонье, но в большинстве своем смог сохранить ключевых футболистов и наверняка захочет стартовать в Бундеслиге лучше, чем это было в прошлом году. Однако чемпионату предшествует Суперкубок Германии, в котором «быки» сыграют как обладатель кубка страны. Матч с «Баварией» будет сложный принципиальный и интересный, что приковывает интерес к нему со стороны миллионов болельщиков.

21 июля «РБ Лейпциг» крупно проиграл «Ливерпулю» в товарищеской встрече (0:5), а 16 числа обыграл «Саутгемптон» (3:1).

«Бавария»

Мюнхенский гранд очень качественно и точечно усилился этим летом, а самыми громкими приобретениями стали Садио Мане и голландский защитник Де Лигт. «Бавария» ставит перед собой как всегда максимальные цены и предстоящий матч является хорошей возможностью выиграть сразу первый трофей в новом футбольном году. Коллектив имеет новых футбольных звезд и всем болельщикам интересно, как они будут выглядеть в первом официальном матче своего нового клуба.

24 июля «Бавария» минимально уступила в товарищеском матче с «Манчестер Сити» (0:1), а 16 числа разгромила «ДС Юнайтед» (6:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «РБ Лейпциг» – 3.68

Ничья – 4.28

Победит «Бавария» – 1.96

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «РБ Лейпциг» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Бавария» выиграла только четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«РБ Лейпциг» проиграл три последних матча с «Баварией»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.96. Мюнхенский клуб очень ответственно относится к любым финалам, и мы предполагаем, что класс команды скажется в этом противостоянии. Прогнозируем победу «Баварии» в 1-2 мяча.