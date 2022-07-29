«Генк» – «Стандард» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Генк» – «Стандард», который состоится 31 июля 2022 года
«Генк»
«Генк» не смог стартовать в первом туре с победы, хотя команда не раз заявляла о своих высоких амбициях. Тем не менее, клуб еще не набирал очков, поэтому предстоящая игра ожидается болельщиками и самими футболистами, как хороший шанс стартовать в чемпионате со второй попытки. Тем не менее, «Стандард» нельзя списывать со счетов, что говорит о необходимости тренерскому штабу правильно настроить хозяев на предстоящую встречу.
24 июля «Генк» проиграл интересный матч с «Брюгге» (2:3), а 17 числа команда крупно обыграла «Серен Юнайтед» (4:0) в товарищеском поединке.
«Стандард»
Команда в последние годы сдала свои позиции и прошлый сезон провела не лучшим образом. Тем не менее, в первом матче нового футбольного года не дала себя обыграть серьезному сопернику и заработала первый балл. Для футболистов «Стандарда» матч с «Генком» станет настоящим испытанием, ведь соперник очень мотивирован и крайне недоволен своим выступлением в прошлом матче, что делает их опаснее.
22 июля «Стандард» сыграл вничью с «Гентом» (2:2) в чемпионате, а 16 числа разошелся миром в товарищеском матче с «Боруссией» М (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Генк» – 1.53
- Ничья – 4.3
- Победит «Стандард» – 6.2
Статистика
- «Стандард» выиграл только один матч из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Генк» выиграл семь из десяти домашних матчей за последнее время
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
- Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. «Стандард» вероятнее всего, закроется и будет играть полностью от защиты, а у «Генка» могут возникнуть проблемы со взломом обороны. Прогнозируем нерезультативный поединок.