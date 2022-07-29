«Генк» – «Стандард» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1659116137

сегодня, 20:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Генк» – «Стандард», который состоится 31 июля 2022 года

«Генк»

«Генк» не смог стартовать в первом туре с победы, хотя команда не раз заявляла о своих высоких амбициях. Тем не менее, клуб еще не набирал очков, поэтому предстоящая игра ожидается болельщиками и самими футболистами, как хороший шанс стартовать в чемпионате со второй попытки. Тем не менее, «Стандард» нельзя списывать со счетов, что говорит о необходимости тренерскому штабу правильно настроить хозяев на предстоящую встречу.

24 июля «Генк» проиграл интересный матч с «Брюгге» (2:3), а 17 числа команда крупно обыграла «Серен Юнайтед» (4:0) в товарищеском поединке.

«Стандард»

Команда в последние годы сдала свои позиции и прошлый сезон провела не лучшим образом. Тем не менее, в первом матче нового футбольного года не дала себя обыграть серьезному сопернику и заработала первый балл. Для футболистов «Стандарда» матч с «Генком» станет настоящим испытанием, ведь соперник очень мотивирован и крайне недоволен своим выступлением в прошлом матче, что делает их опаснее.

22 июля «Стандард» сыграл вничью с «Гентом» (2:2) в чемпионате, а 16 числа разошелся миром в товарищеском матче с «Боруссией» М (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Генк» – 1.53

Ничья – 4.3

Победит «Стандард» – 6.2

Статистика

«Стандард» выиграл только один матч из десяти последних матчей во всех турнирах

«Генк» выиграл семь из десяти домашних матчей за последнее время

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. «Стандард» вероятнее всего, закроется и будет играть полностью от защиты, а у «Генка» могут возникнуть проблемы со взломом обороны. Прогнозируем нерезультативный поединок.