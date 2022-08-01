«Юнион Сент-Жиллуаз» – «Рейнджерс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Юнион Сент-Жиллуаз» – «Рейнджерс», который состоится 02 августа 2022 года

«Юнион Сент-Жиллуаз»

Бельгийцы стартуют в Лиге Чемпионов с этого раунда и приковывают интересы многих болельщиков, как феномен своего чемпионата, который чуть не выиграл Лигу Бельгии с первой попытки после повышения в классе. Сейчас после двух туров нового сезона в активе клуба четыре набранных очка, а в соперниках их ждет финалист прошлого розыгрыша Лиги Европы. Матч обещает быть интересным и непредсказуемым.

29 июля «Юнион Сент-Жиллуаз» обыграл на своем поле «Шарлеруа» (1:0), а 23 числа сыграл вничью с «Сент-Трюйденом» (1:1).

«Рейнджерс»

Шотландский клуб сделал большой шаг вперед в прогрессе за последние годы и несколько месяцев назад мог взять кубок Лиги Европы, но футболистам не повезло в серии пенальти. Теперь «Рейнджерс» хочет попробовать свои силы в Лиге Чемпионов, но для начала необходимо пройти серебряного призера чемпионата Бельгии. В первом матче футболисты постараются сделать для себя комфортный результат, чтобы на своем поле быть увереннее.

30 июля «Рейнджерс» обыграл в чемпионате «Ливингстон» (2:1), а 23 числа уступил в товарищеском матче «Тоттенхэму» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Юнион Сент-Жиллуаз» – 2.7

Ничья – 3.4

Победит «Рейнджерс» – 2.6

Статистика

«Юнион Сент-Жиллуаз» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча «Рейнджерс» завершились исходом «обе забьют»

Бельгийский клуб выиграл пять из десяти последних домашних матчей

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Оба коллектива умеют хорошо обороняться, поэтому мы предполагаем, что больше одного мяча каждая команда не забьет, а итогом первого матча станет ничья.