«Айнтрахт» — «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1659466484

сегодня, 21:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Айнтрахт» — «Бавария», который состоится 5 августа 2022 года.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» впервые с 1980 года завоевал Кубок Лиги Европы. В финальном матче по пенальти «орлы» выиграли шотландский «Рейнджерс». В чемпионате Германии дела у команды обстоят не так хорошо. В прошлом сезоне «чёрно-белые» заняли одиннадцатую строчку турнирной таблицы. За летние каникулы «Айнтрахт» провёл четыре товарищеских матча. «Орлы» одержали победу с минимальным счётом над «Ашаффенбургом». С «Ласком» из Австрии «чёрно-белые» раскатали нулевую ничью. Открыв счёт на десятой минуте матча, «Айнтрахт» уверенно выиграл с разницей в пару мячей у итальянского «Торино». Забив пять мячей, «орлы» в сухую обыграли «Вальдорф».

В 1/32 Кубка Германии «Айнтрахт» со счётом 4:0 взял верх в матче с «Магдебургом».

«Бавария»

По итогам прошлого сезона «Бавария» стала чемпионом Германии в 10-й раз подряд. За весь чемпионат «красные» забили девяносто семь голов, пропустили тридцать семь. В конце июля команда провела две товарищеские игры. После первого тайма «баварцы» уже выигрывали у американской команды «Ди Си Юнайтед» в три мяча. Завершилась игра с разгромным счётом 6:2. «Манчестеру Сити» чемпион Германии уступил с минимальным счётом.

В финале Суперкубка «красные» одержали победу над «Лейпцигом» со счётом 5:3. В матче 24-го тура прошлого сезона «Бавария» уже обыгрывала «Айнтрахт» на их поле.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Айнтрахт» – 6.20

Ничья – 5.20

Победит «Бавария» – 1.43

Победит «Бавария» с форой -1.5 – 2.01

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.35

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.86

Статистика

В девяти матчах подряд «Айнтрахт» не проигрывает своим соперникам.

«Бавария» проиграла только в двух поединках из десяти за последнее время.

Девять из десяти последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

После победы в финале Суперкубка Германии «Бавария» пребывает в хорошем настроении и в первом туре чемпионата уверенно возьмёт три очка в матче с «орлами». Наш прогноз: победа «Баварии» с форой -1.5. Коэффициент 2.01.