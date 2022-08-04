«Боруссия» Дортмунд — «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд — «Байер», который состоится 6 августа 2022 года.

«Боруссия» Дортмунд

По итогам сезона 2021/2022 дортмундская команда заняла вторую строчку турнирной таблицы. Мюнхенская «Бавария», оформившая чемпионство, опередила «чёрно-жёлтых» на восемь очков. «Боруссия» перед новым чемпионатом провела шесть товарищеских матчей. Разберём некоторые из этих поединков для определения степени готовности дортмундского клуба к матчу с леверкузенским «Байером». Уже в первом тайме с дрезденским «Динамо», забив пару мячей, «чёрно-жёлтые» определили исход поединка в свою пользу. У команды «Верль» выиграли с разгромным счётом в сухую. На три гола от «Валенсии» дортмундская команда ответила только одним. Испанскому «Вильярреалу» уступила, пропустив пару мячей. С турецким клубом «Антальяспор», открыв счёт уже на восьмой минуте матча, «Боруссия» разошлась миром.

В 1/32 Кубка Германии дортмундская команда уверенно выиграла со счётом 3:0 у клуба «Мюнхен 1860». В матче 21-го тура прошлого сезона «Боруссия» со счётом 2:5 уступила на своём поле «Байеру».

«Байер»

«Фармацевты» в прошлом сезоне Бундеслиги уступили «чёрно-жёлтым» пять очков. Разместился в турнирной таблице «Байер» на одну строчку ниже «Боруссии». В перерыве между чемпионатами «львы» из Леверкузена провели четыре товарищеских поединка. Мексиканскому клубу «Толуке» команда уступила с минимальным счётом. С разгромным счётом был обыгран «Дуйсбург». Нулевой ничьёй завершился поединок с греческим «Панатинаикосом». Над итальянским «Удинезе» с разницей в один мяч «фармацевты» одержали победу.

В 1/32 Кубка Германии «Байер» проиграл «Эльфсбергу» со счётом 3:4.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» – 2.09

Ничья – 4.00

Победит «Байер» – 3.10

Победит «Боруссия» с форой -1.5 – 3.30

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.95

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.86

Статистика

В шести поединках из десяти последних «Боруссия» взяла верх над своими соперниками.

«Байер» за последнее время проиграл в трёх матчах из десяти.

Восемь из десяти последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 3.5 голов за игру».

Прогноз

«Боруссия» постарается взять реванш за позорное поражение от «фармацевтов». В свою очередь, «Байер» в первом матче сезона так просто не сдастся «чёрно-жёлтым». Статистика очных встреч подсказывает нам, что встречи данных команд отличаются повышенной результативностью. Компания Pinnacle на исход «тотал больше 3.5 голов за игру» предлагает коэффициент 1.95. В условиях, когда сложно отдать предпочтение какой-либо одной из команд, ставка на данный исход является наиболее оптимальным вариантом.