«Марсель» – «Реймс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» – «Реймс», который состоится 07 августа 2022 года

«Марсель»

«Марсель» в прошлом сезоне показал достаточно стабильную игру, но предсказуемо борьбу за чемпионство навязать не смог. Команда одела на себя серебряные медали чемпионата Франции проиграв ПСД 15 баллов на финише. Сейчас коллектив начинает свой новый путь и постарается стартовать с домашней победой, которая однозначно добавит ему уверенности в своих силах и мотивирует на борьбу за золото в этом году.

31 июля «Марсель» проиграл товарищеский матч «Милану» (0:2), а 27 числа разошелся миром с «Бетисом» (1:1).

«Реймс»

Команда не впечатлила болельщиков своей игрой в прошлом футбольном году и финишировала на 12 месте, чередуя победы с поражениями. На этот сезон у «Реймса» более амбициозные цели, в который клуб рассчитывает бороться за зону еврокубков. Выездной матч с «Марселем» точно не станет легким для гостей, поэтому любые набранные очки в этой встрече будут хорошим достижением.

31 июля «Реймс» сыграл вничью с «Сассуоло» (2:2) в товарищеской игре, а 24 числа минимально уступил «Вильярреалу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» – 1.59

Ничья – 4.34

Победит «Реймс» – 6.4

Статистика

«Марсель» смог одержать лишь три победы из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реймс» выиграл шесть выездных матчей из последних восьми

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Марсель» не может выиграть уже четыре матча подряд у «Реймса» на своем поле

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.34. «Марсель» часто испытывает проблемы с «Реймсом», особенно на своем стадионе. Предполагаем, что гости не дадут себя в обиду, а результатом противостояния станет ничейный результат.