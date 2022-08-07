«Вальядолид» — «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Вальядолид» — «Вильярреал», который состоится 13 августа 2022 года.

«Вальядолид»

По итогам сезона 2021/2022 «Вальядолид» занял второе место в Сегунде. Команда в новом сезоне заслужила право играть в испанской Примере. Из семи товарищеских встреч, которые команда провела за время летних каникул, в четырёх «бело-фиолетовые» раскатали со своими соперниками нулевые ничьи. Без голов прошли матчи с «Бургосом», «Брестом», «Райо Вальекано» и «Лацио». Забив пару мячей, «Вальядолид» одержал победу над командой «Атлетико Тордесильяс». С разницей в один гол «бело-фиолетовые» взяли верх над клубом «Унионистас».

Открыв счёт в матче уже на первой минуте, «Вальядолид» со счётом 2:1 выиграл у «Понферрадины». В позапрошлом сезоне «бело-фиолетовые» уступили на своём поле «Вильярреалу» (0:2).

«Вильярреал»

«Жёлтая подлодка» заняла седьмую строчку турнирной таблицы Примеры в прошлом сезоне. Летом команда провела восемь товарищеских предсезонных матчей. В первой из них «Вильярреал» разошёлся миром со «Спортингом». С разницей в один мяч был обыгран « ПСВ ». В сухую команда выиграла дортмундскую «Боруссию», поразив их ворота дважды. С минимальным счётом «жёлтая подлодка» взяла верх над «Реймсом». С разницей в один мяч был обыгран «Саутгемптон». Ничьёй завершилась встреча с «Фулхэмом». Уверенно «Вильярреал» одержал победу над «Леванте».

В последней товарищеской встрече перед новым сезоном «жёлтая подлодка» со счётом 4:2 выиграла у «Интера».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вальядолид» – 3.85

Ничья – 3.50

Победит «Вильярреал» – 1.94

Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 3.25

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.92

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.82

Статистика

Беспроигрышная серия «Вальядолида» составляет одиннадцать матчей подряд .

«Вильярреал» не проигрывает своим соперникам с мая месяца.

Восемь из десяти последних очных встреч завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

В последних своих матчах «бело-фиолетовые» редко уступали своим оппонентам, но и выигрывали не часто. После игр в Сегунде «Вальядолид» расслабился. Посмотрим как «бело-фиолетовые» справятся с серьёзными соперниками. «Жёлтая подлодка» в двух последних матчах с «Вальядолидом» выигрывала их с разницей в пару мячей. Компания Pinnacle на победу «Вильярреала» с форой -1.5 предлагает коэффициент 3.25. Забить два-три мяча не самая сложная задача для гостей.