«Байер» — «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Байер» — «Хоффенхайм», который состоится 20 августа 2022 года

«Байер»

«Байер» вошёл в тройку лучших команд Германии в прошлом чемпионате. «Львы» уступили только в одной товарищеской игре из четырёх предсезонных. С разгромным счётом был обыгран «Дуйсбург». Над итальянским «Удинезе» была одержана победа с разницей в один мяч. С «Панатинаикосом» немецкая команда раскатала нулевую ничью. Мексиканской «Толуке» с минимальным счётом «фармацевты» уступили. В 1/32 Кубка Германии «Байер» в напряжённой борьбе проиграл «Эльфсбергу». На четыре гола в свои ворота «львы» сумели ответить только тремя. В первом матче чемпионата «фармацевты» на выезде оказались слабее «Боруссии». Гол Ройса на десятой минуте оказался единственным и победным для дортмундского клуба.

На прошлых выходных дома «Байер» уступил со счётом 1:2 «Аугсбургу». В прошлой встрече с «Хоффенхаймом» в мае этого года «львы» одержали выездную победу (4:2).

«Хоффенхайм»

По итогам сезона 2021/2022 «сине-белые» заняли девятую строчку турнирной таблицы. Команда провела летом пять товарищеских встреч, из которых не уступила ни в одной. Вничью «Хоффенхайм» сыграл с «Салернитаной». Обыграл, уступая в два мяча, «Верону». После дополнительного времени в 1/32 Кубка Германии «сине-белые» выиграли «Рёдингхаузен». В первом туре нового сезона, открыв счёт в матче первым, «Хоффенхайм» на выезде уступил менхенгладбахской «Боруссии», пропустив от неё три мяча.

Во втором туре в матче с командой «Бохум» уже к тринадцатой минуте «сине-белые» пропустили два гола, но до конца первого тайма сумели сравнять счёт в поединке. Завершилась игра победой «Хоффенхайма» со счётом 3:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 1.69

Ничья – 4.40

Победит «Хоффенхайм» – 4.40

Победит «Байер» с форой -1.5 – 2.55

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.44

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.74

Статистика

«Фармацевты» проигрывают в трёх матчах подряд

В шести матчах из десяти последних «сине-белые» взяли верх над своими соперниками

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Леверкузенская команда находится не в лучшей своей форме. «Хоффенхайм» может этим воспользоваться. Когда-то «сине-белые» уже обыгрывали «львов» на их поле. Компания Pinnacle на победу «Хоффенхайма» предлагает коэффициент 4.40.