«Вердер» — «Аугсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Вердер» — «Аугсбург», который состоится 9 сентября 2022 года

«Вердер»

«Бременцы» находятся на восьмой строчке турнирной таблицы Бундеслиги. После пяти туров «зелёно-белые» набрали восемь очков, забили двенадцать голов, пропустили десять. В первых двух матчах нового сезона «музыканты» сыграли вничью с «Вольфсбургом» и «Штутгартом». В игре третьего тура «Вердер», уступая по ходу матча в два мяча, одержал волевую победу над «Боруссией» из Дортмунда. В напряжённой борьбе команда уступила дома «Айнтрахту».

На прошлых выходных в гостях со счётом 2:0 «бременцы» обыграли «Бохум».

«Аугсбург»

После пяти туров «Аугсбург» занимает шестнадцатое место в чемпионате Германии. С начала сезона «фуггеры» пропустили десять голов, а забила три. Дома в матче первого тура с большим счётом «Аугсбург» был повержен «Фрайбургом». В гостях «красно-зелёные» одержали победу над «Байером». На своём поле в третьем туре проиграли «Майнцу». С минимальным счётом на выезде «фуггеры» уступили в позапрошлом туре «Хоффенхайму».

В игре пятого тура «Герта» со счётом 2:0 выиграла в гостях «красно-зелёных».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вердер» – 1.66

Ничья – 4.20

Победит «Аугсбург» – 4.80

Победит «Вердер» с форой -1.5 – 2.59

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.65

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.20

Статистика

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом «обе забьют — нет»

В трёх матчах из десяти последних «Вердер» уступил своим оппонентам

Из десяти поединков за последнее время «Аугсбург» проиграл в шести.

Прогноз

Единственная команда, которой уступила дортмундская «Боруссия» в новом сезоне, это «Вердер». «Музыканты» находятся в достаточно неплохой форме. Последний раз команды встречались в мае прошлого года. Тогда сильней оказался «Аугсбург». Компания Pinnacle на победу «Вердера» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.59. «Бременцы» возьмут реванш в предстоящей встрече.