«Лечче» – «Кремонезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лечче» – «Кремонезе», который состоится 02 октября 2022 года

«Лечче»

«Лечче» только в это сезоне вернулся в Серию А. собственно, как и его нынешний соперник. Команда очень хочется закрепиться в главном итальянском чемпионате, но одержала первую победу лишь в прошлом туре. На данный момент клуб занимает 15 место с шестью очками и предстоящий поединок с командой из нижней части турнирной таблицы станет хорошим шансом продвинуться вверх.

16 сентября «Лечче» обыграл на выезде «Салернитану» (2:1), а 11 числа разошелся миром с «Монцой» (1:1).

«Кремонезе»

У «Кремонезе» ситуация значительно хуже и две ничьи являются всем активом команды за семь стартовых туров Серии А. Коллектив идет внизу турнирной таблицы и если тренерский штаб не внесет изменений в состав и игровой процесс, он может получить большие проблемы к середине сезона. Матч с «Лечче» команда также рассматривает как возможность набрать очки в свою копилку.

18 сентября «Кремонезе» был разгромлен на своем поле «Лацио» (0:4), а 11 числа сыграл вничью с «Аталантой» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лечче» – 2.08

Ничья – 3.45

Победит «Кремонезе» – 3.55

Статистика

«Кремонезе» не может выиграть уже семь матчей подряд в чемпионате Италии

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Лечче» выиграл пять из шести домашних матчей с «Кремонезе» за последнее время

Прогноз

Сделать ставку на победу «Лечче», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Команда имеет большое преимущество в личных встречах с соперником и мы предполагаем, что в этот раз победа также останется за хозяевами.