«Лечче» – «Кремонезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лечче» – «Кремонезе», который состоится 02 октября 2022 года
«Лечче»
«Лечче» только в это сезоне вернулся в Серию А. собственно, как и его нынешний соперник. Команда очень хочется закрепиться в главном итальянском чемпионате, но одержала первую победу лишь в прошлом туре. На данный момент клуб занимает 15 место с шестью очками и предстоящий поединок с командой из нижней части турнирной таблицы станет хорошим шансом продвинуться вверх.
16 сентября «Лечче» обыграл на выезде «Салернитану» (2:1), а 11 числа разошелся миром с «Монцой» (1:1).
«Кремонезе»
У «Кремонезе» ситуация значительно хуже и две ничьи являются всем активом команды за семь стартовых туров Серии А. Коллектив идет внизу турнирной таблицы и если тренерский штаб не внесет изменений в состав и игровой процесс, он может получить большие проблемы к середине сезона. Матч с «Лечче» команда также рассматривает как возможность набрать очки в свою копилку.
18 сентября «Кремонезе» был разгромлен на своем поле «Лацио» (0:4), а 11 числа сыграл вничью с «Аталантой» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лечче» – 2.08
- Ничья – 3.45
- Победит «Кремонезе» – 3.55
Статистика
- «Кремонезе» не может выиграть уже семь матчей подряд в чемпионате Италии
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Лечче» выиграл пять из шести домашних матчей с «Кремонезе» за последнее время
Прогноз
Сделать ставку на победу «Лечче», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Команда имеет большое преимущество в личных встречах с соперником и мы предполагаем, что в этот раз победа также останется за хозяевами.