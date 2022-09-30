«Боруссия» оставит Лопетеги без работы, у «Зальцбурга» — новый талант. Не пропустите второй день 3-го тура ЛЧ

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30 сентября 2022, 22:15

Новые сюжетные повороты.

«Ред Булл Зальцбург» — «Динамо» Загреб

- Австрийцы готовят к продаже один из своих главных активов – швейцарского форварда Ноа Окафора. На футболиста уже с марта целятся гранды. Он регулярно забивает во внутреннем чемпионате, а голы «Челси» и «Милану» — лучшая пиар-кампания. Тем более благодаря им «Зальцбург» набрал 2 очка. С загребцами будет более результативная встреча.

- Пока «Челси» спит, именно «Динамо» занимает его место в группе Е. К поединку с австрийским коллективом хорваты подходят с перевыполненной программой максимум – тремя очками после двух туров с топами. С «Зальцбургом» будет равная борьба.

Прогноз Soccer.ru: победа «Ред Булла» в домашних стенах.

«РБ Лейпциг» — «Селтик»

- Как и ожидалось, после ухода Доменико Тедеско дела у «Лейпцига» не пойдут на лад так быстро. Конечно, Марко Розе больше подходит клубной стратегии – глупо ожидать, что боссы команды откажутся от упора на владение в пользу вертикального футбола. Но нужно время. Два ближайших матча – против «Бохума» и «Селтика». Оба отлично подходят, чтобы начать формировать задел.

- Шотландцы не смогли сломить обескровленный «Шахтер», зато очки все же набрали. В команде достаточно исполнителей, которые в чемпионате отлично проявляют себя в завершении. А вот в ЛЧ не забили ни разу, единственное взятие ворот – автогол игрока «горняков».

Прогноз Soccer:ru: 3 очка «Лейпцига».

«Челси» — «Милан»

- Важное и яркое противостояние. Для одних это шанс закрепиться в лидерах квартета и надолго оставить за бортом конкурента, для других – возможность вернуться в гонку и быстро наверстать упущенное.

- «Милан» на время откатился к 5 месту Серии А из-за поражения от «Наполи», но в еврокубках свои шансы не упускает – отдав ничью «Зальцбургу», на классе переиграл «Динамо».

- Игроки лондонцев привыкают к новому тренеру – под руководством Грэма Поттера был только один матч, так что и готовность бороться за трофеи оценить сложно.

Прогноз Soccer.ru: отдадим предпочтение «Челси». 3 очка для «Милана» — слишком скучный и быстрый исход еврокубкового сезона синих.

«Ювентус» — «Маккаби» Хайфа

- Положение «Ювентуса» досадно, но предсказуемо. Поражения от « ПСЖ » и «Бенфики» прямо говорят о перспективах «старой синьоры». И даже так позиции Массимилиано Аллегри не пошатнулись – по информации СМИ , увольнение ему не грозит.

- Ну а что еще делать израильтянам в группе с мировыми грандами, кроме как доставать охапку мячей из сетки? На их фоне даже нездоровый «Ювентус» имеет хорошие шансы самоутвердиться.

Прогноз Soccer.ru: «Ювентус» выиграет на «Альянц Стадиум».

«Бенфика» — ПСЖ

- Вот и подошел момент к определению лидера квартета H. Оба коллектива проделали одинаковый путь, набрали по 6 очков с разницей забитых и пропущенных мячей +3.

- Парижане подозрительно зрело ведут себя в ситуации с внутренними конфликтами. Всплыла информация о том, что Неймар устал от высокомерия Мбаппе, но звезды делают все, чтобы их напряженные отношения не ударили по клубу. После серии разгромов ПСЖ вернулись к тактике Гальтье – минимальным победам на классе.

- У португальцев нет внутренних лагерей и дележки лидерства – все более спокойно: разгромы, продолжение серии побед и подготовка к важному противостоянию.

Прогноз Soccer.ru: Вот и мини-проверка духа ПСЖ — отпускать первое место группы они не станут.

«Реал» — «Шахтёр»

- После двух туров вдруг выясняется, что «Шахтёр» может надеяться не только на ЛЕ . Победу над «Селтиком» команда Йовичевича упустила только из-за автогола, а «Лейпциг» остается с нулем очков.

- Федерико Вальверде хорошо устроился в «Реале», начал забивать и чаще появляется на поле. Он прогрессирует параллельно с Винисиусом, хотя бразилец делает это в разы быстрее. При объективном доминировании сливочных обращать внимание приходится прежде всего на персоналии.

Прогноз Soccer.ru: Карло Анчелотти прервет сладкий сон «Шахтёра» с ПО Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» — «Копенгаген»

- Холанд нашел отличное взаимопонимание с одноклубниками, в том числе с Де Брейне и Силвой. В среднем забивают больше трех мячей за игру, Кевин в АПЛ набил уже 6 ассистов при одном голе – все по плану Гвардиолы. Только поединок с «Боруссией» вышел тяжелее, чем предполагалось – «горожане» пропустили первыми, а сами забили за 10 минут до конца основного времени.

- С нулевой ничьей против «Севильи» и «сухим» поражением от дортмундцев «Копенгаген» вряд ли даже к финальной трети «Ман Сити» сможет подойти – слишком слабые показатели.

Прогноз Soccer.ru: победа «Сити».

«Севилья» — «Боруссия» Дортмунд

- «Боруссии» надо максимально набить цену на Джуда Беллингема перед тем, как отправить его по пути Джейдона Санчо. Прямо сейчас англичанин – самый дорогой игрок клуба по версии Transfermarkt (90 миллионов евро). В Лиге чемпионов есть 2 гола – именно Джуд забил единственный мяч «горожанам». С «Севильей» есть, где разгуляться.

- Хулен Лопетеги упрямо ищет способ выбраться из пике. Мингиянцы начали серию из матчей с набранными очками, что на фоне 4-х поражений в 5-и предшествующих встречах – уже большой плюс. Но вот отрезок из игр с «Атлетико» и «Боруссией» — крайне сложный этап. Он может стать для испанского тренера последним в стане «Севильи».

Прогноз Soccer.ru: «Боруссия» нанесет «Севилье» поражение.