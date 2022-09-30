«Боруссия» оставит Лопетеги без работы, у «Зальцбурга» — новый талант. Не пропустите второй день 3-го тура ЛЧ

Новые сюжетные повороты.
«Ред Булл Зальцбург» — «Динамо» Загреб
- Австрийцы готовят к продаже один из своих главных активов – швейцарского форварда Ноа Окафора. На футболиста уже с марта целятся гранды. Он регулярно забивает во внутреннем чемпионате, а голы «Челси» и «Милану» — лучшая пиар-кампания. Тем более благодаря им «Зальцбург» набрал 2 очка. С загребцами будет более результативная встреча.
- Пока «Челси» спит, именно «Динамо» занимает его место в группе Е. К поединку с австрийским коллективом хорваты подходят с перевыполненной программой максимум – тремя очками после двух туров с топами. С «Зальцбургом» будет равная борьба.
Прогноз Soccer.ru: победа «Ред Булла» в домашних стенах.
«РБ Лейпциг» — «Селтик»
- Как и ожидалось, после ухода Доменико Тедеско дела у «Лейпцига» не пойдут на лад так быстро. Конечно, Марко Розе больше подходит клубной стратегии – глупо ожидать, что боссы команды откажутся от упора на владение в пользу вертикального футбола. Но нужно время. Два ближайших матча – против «Бохума» и «Селтика». Оба отлично подходят, чтобы начать формировать задел.
- Шотландцы не смогли сломить обескровленный «Шахтер», зато очки все же набрали. В команде достаточно исполнителей, которые в чемпионате отлично проявляют себя в завершении. А вот в ЛЧ не забили ни разу, единственное взятие ворот – автогол игрока «горняков».
Прогноз Soccer:ru: 3 очка «Лейпцига».
«Челси» — «Милан»
- Важное и яркое противостояние. Для одних это шанс закрепиться в лидерах квартета и надолго оставить за бортом конкурента, для других – возможность вернуться в гонку и быстро наверстать упущенное.
- «Милан» на время откатился к 5 месту Серии А из-за поражения от «Наполи», но в еврокубках свои шансы не упускает – отдав ничью «Зальцбургу», на классе переиграл «Динамо».
- Игроки лондонцев привыкают к новому тренеру – под руководством Грэма Поттера был только один матч, так что и готовность бороться за трофеи оценить сложно.
Прогноз Soccer.ru: отдадим предпочтение «Челси». 3 очка для «Милана» — слишком скучный и быстрый исход еврокубкового сезона синих.
«Ювентус» — «Маккаби» Хайфа
- Положение «Ювентуса» досадно, но предсказуемо. Поражения от «ПСЖ» и «Бенфики» прямо говорят о перспективах «старой синьоры». И даже так позиции Массимилиано Аллегри не пошатнулись – по информации СМИ, увольнение ему не грозит.
- Ну а что еще делать израильтянам в группе с мировыми грандами, кроме как доставать охапку мячей из сетки? На их фоне даже нездоровый «Ювентус» имеет хорошие шансы самоутвердиться.
Прогноз Soccer.ru: «Ювентус» выиграет на «Альянц Стадиум».
«Бенфика» — ПСЖ
- Вот и подошел момент к определению лидера квартета H. Оба коллектива проделали одинаковый путь, набрали по 6 очков с разницей забитых и пропущенных мячей +3.
- Парижане подозрительно зрело ведут себя в ситуации с внутренними конфликтами. Всплыла информация о том, что Неймар устал от высокомерия Мбаппе, но звезды делают все, чтобы их напряженные отношения не ударили по клубу. После серии разгромов ПСЖ вернулись к тактике Гальтье – минимальным победам на классе.
- У португальцев нет внутренних лагерей и дележки лидерства – все более спокойно: разгромы, продолжение серии побед и подготовка к важному противостоянию.
Прогноз Soccer.ru: Вот и мини-проверка духа ПСЖ — отпускать первое место группы они не станут.
«Реал» — «Шахтёр»
- После двух туров вдруг выясняется, что «Шахтёр» может надеяться не только на ЛЕ. Победу над «Селтиком» команда Йовичевича упустила только из-за автогола, а «Лейпциг» остается с нулем очков.
- Федерико Вальверде хорошо устроился в «Реале», начал забивать и чаще появляется на поле. Он прогрессирует параллельно с Винисиусом, хотя бразилец делает это в разы быстрее. При объективном доминировании сливочных обращать внимание приходится прежде всего на персоналии.
Прогноз Soccer.ru: Карло Анчелотти прервет сладкий сон «Шахтёра» с ПО Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» — «Копенгаген»
- Холанд нашел отличное взаимопонимание с одноклубниками, в том числе с Де Брейне и Силвой. В среднем забивают больше трех мячей за игру, Кевин в АПЛ набил уже 6 ассистов при одном голе – все по плану Гвардиолы. Только поединок с «Боруссией» вышел тяжелее, чем предполагалось – «горожане» пропустили первыми, а сами забили за 10 минут до конца основного времени.
- С нулевой ничьей против «Севильи» и «сухим» поражением от дортмундцев «Копенгаген» вряд ли даже к финальной трети «Ман Сити» сможет подойти – слишком слабые показатели.
Прогноз Soccer.ru: победа «Сити».
«Севилья» — «Боруссия» Дортмунд
- «Боруссии» надо максимально набить цену на Джуда Беллингема перед тем, как отправить его по пути Джейдона Санчо. Прямо сейчас англичанин – самый дорогой игрок клуба по версии Transfermarkt (90 миллионов евро). В Лиге чемпионов есть 2 гола – именно Джуд забил единственный мяч «горожанам». С «Севильей» есть, где разгуляться.
- Хулен Лопетеги упрямо ищет способ выбраться из пике. Мингиянцы начали серию из матчей с набранными очками, что на фоне 4-х поражений в 5-и предшествующих встречах – уже большой плюс. Но вот отрезок из игр с «Атлетико» и «Боруссией» — крайне сложный этап. Он может стать для испанского тренера последним в стане «Севильи».
Прогноз Soccer.ru: «Боруссия» нанесет «Севилье» поражение.