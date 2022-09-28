«Краснодар» готов обогнать ЦСКА, «Спартак» — вернуться в топ-3. 11-й тур РПЛ совсем скоро

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вчера, 13:52

Между вторым и пятым местом – 3 очка.

«Оренбург» — «Сочи»

- Оренбуржцы проигрывают не реже двух других клубов-выходцев из Первой лиги, но чаще них сводят игры в свою пользу. Наконечником атак служит Владимир Сычевой, а вот в роли классного диспетчера неожиданно раскрылся Лукас Вера.

- У сочинцев на удивление тяжело сложился сентябрьский отрезок сезона. При победе над «Динамо» южане проиграли «Краснодару» и «Торпедо», вничью сыграли с «Факелом». Команда откатилась на свой объективный уровень – «Сочи» делал разницу именно благодаря главному тренеру, который привил команде организованность и четкость. С уходом Владимира Федотова ожидаемо происходит перестройка.

«Химки» — ЦСКА

- Поражение от «Торпедо» — важный урок для «армейцев». Погоня за «Зенитом» — это хорошо, но необходимый для этого знак качества – умение вскрыть любую оборону. Федотов из подобных поражений всегда извлекает уроки. Сейчас нет ощущения, что красно-синие начнут неудачную серию, как это произошло с Березуцкими.

- Спартаком Гогниевым доволен член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков – это уже показатель, что наставнику будет работать спокойнее. Химчане не выигрывают с начала августа и вряд ли способны прервать эту серию с ЦСКА . Но последующие встречи с «Уралом» и «Факелом» для турнирного положения будут определяющими.

«Локомотив» — «Урал»

- Конца кризису москвичей не видно – боссы продолжают назначать тренеров иностранцев. Теперь помощником Циннбауэра будет Фадлу Давидс из ЮАР .

- «Локо» держится на плаву за счет ранних побед над «Оренбургом» и «Химками». Но поезд не завелся, победа над «Краснодаром» при поражениях от «Спартака», «Факела», «Ахмата» и «Пари НН» — работа в минус.

- У «Урала» дела идут еще хуже – хотя первые победы в новом сезоне были одержаны. Новички не теряются на уровне Премьер-лиги, осталось прибавить в стадии завершения. «Ахмат» «шмели» обыграть не смогли – кризисом в «Локомотиве» воспользоваться просто необходимо.

«Факел» — «Торпедо»

- Поединок двух аутсайдеров. Ни «Факел», ни «Торпедо» звезд с неба не хватают. Воронежцы чуть более удачливы – набрали на 4 очка больше, но располагаются в зоне стыков. Для обоих клубов эта встреча – шанс сделать значительный шаг вперед.

- Оборонительная схема игры все-таки принесла «автозаводцам» результат. С ЦСКА получилось сделать то, чего не удавалось против «Зенита» и «Ростова» — забить самим и не пропустить. Остается лишь вопрос – нужна ли лиге и болельщикам команда-автобус.

- «Факел» без Олега Василенко укрепляет свои позиции в зоне стыковых матчей и находится совсем близко к выходу из нее – есть преимущество в личных встречах с «Локомотивом», так что даже при равенстве очков воронежцы смогут подняться на 12-ю строчку.

«Зенит» — «Ростов»

- Если ростовчане после победы над «Спартаком» умудрятся и «Зенит» в Санкт-Петербурге обыграть, сезон можно заканчивать – лучше уже не будет. Команда Карпина в огне – ни одного поражения в официальных матчах нового сезона, второе место в Премьер-лиге и первое – в своей группе Кубка России. Южане собрали крайне боеспособный коллектив, а действующие лидеры спрогрессировали.

- Петербуржцы совершили дежурную осечку, проиграв «Крыльям» в Кубке – непонятно, когда при отсутствии напряженного графика с ЛЧ это произойдет снова. Однако и сейчас у «Зенита» непростой отрезок: после «Динамо» в Кубке надо сыграть со «Спартаком» 29 сентября, а уже через 3 дня – встреча с «Ростовом».

«Пари НН» — «Спартак»

- Возможность отдышаться после баталий с «Зенитом», «Ростовом», «Локомотивом» и снова «Зенитом» «Спартаку» как нельзя кстати. Нужно отдышаться, на красно-белых свалились травмы лидеров. Да, Мартинса можно попробовать заменить Пруцевым, а Промеса попробовать в роли «десятки», им в такой расстановке еще надо сыграться. В боевом потенциале, очевидно, теряют.

- Нижегородцы на ближайшие туры обезопасили себя от борьбы за выживание – есть 4-очковый отрыв от команд из зоны стыков. Первое поражение за месяц (0:2 от «Оренбурга) должно напомнить подопечным Михаила Галактионова, что впереди их ждет напряженный отрезок из матчей с „Зенитом“, „Краснодаром“, ЦСКА и „Крыльями“ — начнется он с поединка против „Спартака“.

„Ахмат“ — „Динамо“

- Матч интересен прежде всего из-за нового главного тренера „Ахмата“. Сергей Ташуев возглавлял только 2 клуба РПЛ по одному сезону – непонятно, чего ждать от такого назначения. Будет ли это продолжение идей Талалаева с упором на прессинг или что-то новое – главный вопрос к грозненцам. По крайней мере, команда не допустила падения после ухода наставника и обыграла „Урал“.

- Норманн обживается в „Динамо“, ему помогает Фомин. В центре защиты есть 4 игрока на выбор и трио Фернандес-Сазонов-Маричаль, каждый из которых может выйти в старте. Бело-голубые справляются с проблемами в штатном режиме, только поражения от „Сочи“ и „Зенита“ портят общее впечатление.

„Крылья Советов“ — „Краснодар“

- Самарцам результат дается даже сложнее, чем в предыдущем сезоне. Глушенкову, чтобы заменить Сарвели, не хватает реализации. Пиняев на позиции Зиньковского лишь в перспективе станет таким же важным игроком в атаке. Боссам следует проявить терпение к одному из самых молодых коллективов в лиге. Встреча с таким же юным „Краснодаром“ будет крайне интересна.