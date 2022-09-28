«Зениту» под силу стать «Реалом». Отстранение от еврокубков – не помеха

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вчера, 16:28

В Азиатской конфедерации это будет денежный мешок.

После отстранения сборной России от жеребьевки отбора к Чемпионату Европы 2024 года споров о переходе в АФК стало только больше. Отсутствие еврокубков – серьезный удар по интересу к спорту и развитию футбола. Так, может, все-таки стоит обратиться к ЛЧ Азии? Рассказываем, какие клубы конфедерации считаются богатейшими, и кто побеждает в международных турнирах.

«Зенит» станет «Реалом»

Российская Премьер-Лига по совокупной стоимости клубов будет дороже в два раза даже чемпионата Саудовской Аравии – лидера по этому показателю в Азии. Можно говорить, что в ЛЧ Азиатской футбольной конфедерации у России будет меньше конкурентов, но клубы РПЛ и с европейскими около-топами уже не справляются. О плей-офф ЛЧ не приходится и мечтать, пока «Зенит» не может обыграть «Брюгге», «Локо» проигрывает «Галатасараю» и «Байеру» и лишь «Краснодар» оказывается сильнее «Ренна».

Даже в Лиге Европы команды Премьер-лиги деградировали от плей-оффа до вылета на групповой стадии, а «Краснодар» начал вылетать в 1/16 финала.

В Азии бодаться в первую очередь потребуется с клубами Саудовской Аравии, Японии, Южной Кореи, Китая, ОАЭ и Катара. Все равно лучше, чем полная внутренняя изоляция.

Есть свои фавориты

Денежными мешками в рамках АФК будут считаться даже «Краснодар», ЦСКА , «Локомотив», «Спартак» и «Динамо». На данный момент в топ-5 клубов Азии во стоимости состава 4 команды из Саудовской Аравии:

- ФК «Аль-Наср», 63,95 млн евро: наиболее богатому коллективу не везет ни в международных турнирах, ни во внутренних. В последний раз «всемирный клуб» стал победителем чемпионата страны в сезоне 2018/19. Тогда совсем на другом уровне ощущалось соперничество с другим денежным мешком – «Аль-Хилялем», но сопернику в азиатских соревнованиях везло чуть больше. Позднее команда откатилась на 3-4-е строчки.

«Аль-Наср» (как и любой другой саудовский клуб) ориентируется на возрастных европейцев. Летом из «Наполи» они привезли вратаря Давида Оспину – тот еще в «Арсенале» был сменщиком Петра Чеха, затем поиграл за «Наполи», провел полный сезон и ушел на футбольную пенсию. Все помнят Венсана Абубакара по «Порту» и «Бешикташу» — он тоже в «Аль-Насре». Еще один интересный футболист – центрбек Альваро Гонсалес, который еще недавно мог оказаться в «Спартаке». В итоге 32-летний испанец выбрал Саудовскую Аравию.

- ФК «Аль-Хиляль», 60,84 млн евро: клуб из Эр-Рияда примечателен прежде всего тем, кого сумел подписать на должность главного тренера. На протяжении года им работал Леонарду Жардим, который пятью сезонами ранее вывел «Монако» в полуфинал Лиги чемпионов и завоевал титул чемпиона Франции. Придя в «Аль-Хиляль», португалец стал победителем ЛЧ Азии и ушел в «Шабаб Аль-Ахли» в 2022 году.

Костяк команды составляют бразильский вингер Майкл, купленный у «Фламенго» за 7,6 млн евро, Мусса Марега, бесплатно перешедший из «Порту», воспитанник «Депортиво» Густаво Куэльяр. Но главным активом «Аль-Хиляля» можно считать воспитанника академии «Спортинга» Матеуса Перейру. Бразилец для коллектива сравнительно молод (26 лет), портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 11 миллионов евро.

В последние годы «Аль-Хиляль» смог сделать качественный скачок. Добыл первое с 2011 года чемпионство в сезоне-2017, затем повторил достижение в 2018-м году. На протяжении последних трех кампаний команда удерживает титул сильнейших в Саудовской Аравии. Состав конкурентов чуть изменился: добавились «Аль-Иттихад» и «Аль-Шабаб», последний – тоже из Эр-Рияда. Помимо успехов во внутреннем первенстве – победы в Лиге чемпионов АФК в 2019 и 2021 году – на данный момент именно «Аль-Хиляль» можно назвать сильнейшим клубом Азии.

- ФК «Шарджа»: единственный представитель ОАЭ в топ-5 богатейших команд Азии. Так высоко в рейтинге они забрались за счет трех летних трансферов.

Во-первых, подписали свободным агентом Пако Алькасера. В дортмундской «Боруссии» он выдал мощнейший сезон 2018/19 с 18-ю голами, немцы успели его выгодно продать «Вильярреалу». В Испании Пако постепенно стагнировал и после минувшего сезона уехал в Эмираты (пока на правах аренды). В «Шарадже» он результативен – 3 гола и ассист в трех матчах чемпионата. Сейчас испанец оценивается в 9 млн евро.

Во-вторых, привезли хавбека Миралема Пьянича, который успел сделать себе имя в «Роме» и «Ювентусе». По версии Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 9 миллионов евро. Босниец все так же результативен в атаке, а возраст позволяет провести в «Шардже» еще минимум 4 года.

В-третьих, экс-защитник «Ромы» и «Наполи» Константинос Манолас. Предыдущий сезон он провел в «Олимпиакосе», а затем перебрался в «Шарджу». Сумма компенсации, которую шейхи заплатили грекам, неизвестна, но стоит 31-летний центрбек порядка 4,5 миллионов евро.

За счет этих ключевых приобретений арабский клуб рассчитывает стать гегемоном внутреннего чемпионата (пока удачнее действовали «Аль-Айн», «Аль-Джазира» и «Шабаб Аль-Ахли») и побороться за победу в Лиге чемпионов.