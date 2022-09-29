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«Как я провёл сентябрь». Форма лучших сборных мира перед ЧМ-2022

вчера, 08:43
Футболисты сборной Бразилии

Некоторые фавориты оказались в упадке.

Сентябрьская пауза на матчи сборных стала последней перед главным турниром года – чемпионатом мира в Катаре. Поэтому особенно пристальное внимание было приковано к тем командам, которые будут считаться фаворитами ЧМ-2022. Логично предположить, что это лидеры рейтинга ФИФА. И далеко не все они подтверждали свой статус. Некоторые провели неважно не только сентябрьский отрезок, но и весь год. Давайте оживим в памяти форму главных фаворитов чемпионата мира, чтобы понять, кто из них сможет рассчитывать на успех. Либо же потом удивимся, что кто-то, валявший дурака, вдруг выстрелит в Катаре.

Бразилия

Уж кто-кто, а Бразилия полностью оправдывает свой первый номер в мировом рейтинге. В сентябре она проводила два товарищеских матча и в обоих добилась разгромных побед: над Ганой (3:0) и Тунисом (5:1). Можно сказать, что соперники так себе по уровню, но у Тите собралась великолепная команда, которая выиграла семь матчей подряд, забив 26 мячей и пропустив только два. У Бразилии умопомрачительный подбор исполнителей от атаки до вратарской линии. Так что тут вопросов нет – статус фаворитов оправдывает.

Бельгия

Да, бельгийцы все еще вторые в рейтинге ФИФА, хотя сейчас явно не на пике. И вообще, кажется, что нашумевшее золотое поколение уйдет, так ничего и не завоевав. До последнего Бельгия смотрелась неплохо, но завершила сентябрьскую серию с плохим настроением, потому что проиграла Нидерландам и не вышла в плей-офф Лиги Наций. Да, Де Брюйне все еще в форме, появляются новые звезды наподобие Де Кетеларе, но оборона, например, стареет, и не все линии остаются достаточно хорошо прикрытыми.

Аргентина

После победы на Кубке Америки в 2021 году и триумфа в Финалиссиме над Италией (3:0) в начале лета Аргентина выглядит как вполне себе здоровый фаворит ЧМ-2022. Месси забил девять мячей в последних четырех матчах за сборную, для него чемпионат мира в Катаре может стать красивой лебединой песней, и все предпосылки есть. Аргентина не проигрывает с июля 2019 года, а в сентябре обыграла Гондурас и Ямайку со счетом 3:0.

Франция

Французский футбол знал и лучшие времена. К защите титула Франция подходит с чередой травм, скандалами и ужасной игровой формой. Пожалуй, этот фаворит накопил больше всего проблем. Французы едва избежали вылета из элиты Лиги Наций. Помогла вымученная победа над Австрией и успех хорватов, которые не дали Франции опозориться после поражения от Дании. Действующие чемпионы мира в полнейшей неопределенности, но все же талантов и мастеров там сейчас больше, чем у многих фаворитов турнира. Так что имена могут сыграть.

Англия

Как только Франция приблизилась в этом году ко дну, снизу на нее посмотрела сборная Англии. Дружина Саутгейта в предыдущие годы получала много похвалы и рассматривалась как растущая сила, которая как раз созреет к ЧМ-2022. В итоге созрела антирекордная серия и вылет из элиты Лиги Наций. Тут не нашлось спасателей – англичане вылетели досрочно с тремя очками в шести матчах. Голы, забитые в ничего не решавшем матче с Германией (3:3), стали первыми за пять матчей, оформленными с игры. Кажется, по уровню растерянности Саутгейт может превзойти Дешама. Им есть что обсудить. А это пятый номер рейтинга ФИФА.

Испания

Расположившаяся ниже французов и англичан испанская команда как раз смотрится весьма позитивно. Луис Энрике явно выстраивает нечто новое, но основанное на той стилистике, которая позволяла Испании в прошлые годы побеждать и продвигать свой футбол. Сейчас испанцы находятся в балансе, который может их далеко продвинуть на чемпионате мира. Обидное поражение от Швейцарии (1:2) они компенсировали драматичной победой над Португалией (1:0) и вышли в плей-офф Лиги Наций. Уходят на подготовку к ЧМ-2022 на подъеме.

Нидерланды

Между Испанией и Нидерландами должна была оказаться сборная Италии, которая занимает седьмое место в рейтинге ФИФА. Но итальянцы, которые, кстати, прошли в плей-офф Лиги Наций, умудрились не пробиться на чемпионат мира. Так что перейдем к голландцам, у которых затянулся период без успехов – с третьего места на ЧМ-2014. Под руководством Луи ван Гала Нидерланды в этом году набрали ход, а в сентябрьских матчах одолели всухую сильные сборные Польши и Бельгии, так что к ним стоит присмотреться.

Португалия

Все взоры были прикованы к фигуре Роналду, который в нынешнем сезоне имеет проблемы в «Манчестер Юнайтед». Хотелось посмотреть, в клубе ли дело. Но нет, кажется, время Криштиану уходит. Или он переживает кризис. Впечатлить во время сентябрьской паузы он не сумел. Очень старался (часто – бесполезно) в игре с Чехией (4:0), но потом получил вал критики за матч против Испании (0:1), где играл нерасторопно и не смог повести команду к победе. Посмотрим, что он покажет на чемпионате мира. Или вдруг окажется за бортом стартового состава и в сборной? Это будет номер.

Дания

Десятку рейтинга ФИФА замыкает сборная Дании, которая на Евро-2020 добралась до полуфинала и в нынешнем розыгрыше Лиги Наций выглядела очень прилично, уступив лишь немного Хорватии в целом в равной борьбе. Завершился же турнир для датчан яркой победой над Францией, так что команда, ведомая воспрянувшим Кристианом Эриксеном, в хорошей форме и готова к свершениям.

Германия

У Германии затягивается процесс смены поколений и слома в игре. Она находится в каком-то промежуточном состоянии между Испанией и Нидерландами, нащупавшими свой путь, с одной стороны, и Францией с Англией, которые кажутся растерянными, с другой. Немцы в сентябре не впечатлили. Проиграли Венгрии (0:1) и сыграли вничью с Англией (3:3), хотя вели со счетом 2:0. В этом году у Германии пять ничьих в восьми матчах. А когда-то эта машина, которая теперь имеет уязвимую оборону, выносила всех подряд.

Можно предположить, что где-то в этой десятке и кроется будущий победитель чемпионата мира. Хотя не исключены и сюрпризы. Например, та же сборная Хорватии, которая вышла в плей-офф Лиги Наций и обретает второе дыхание, но занимает 15-е место в рейтинге ФИФА, ниже США, Мексики и Уругвая. Или вдруг выстрелит сборная Сербии, которая с Влаховичем и Митровичем в атаке кажется грозной силой и выиграла девять из 12 своих последних матчей. А в рейтинге ФИФА она лишь 25-я.

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Все комментарии
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 14:38
Пока что Бразилия, Аргентина и Голландия выглядят лучше всех
Roger Young
Roger Young
вчера в 11:04
Интересно будет посмотреть на результаты топ-сборных.
Elliada
Elliada
вчера в 10:18
Ненужно делать прогнозы судя по нынешним матчам. На ЧМ будет другой настрой. Для многих ЛН товарищеский турнир. Остальные не хотят выкладываться по максимуму в товарищеских играх. Велик риск получить травму.

Как будет на самом деле, увидим в Катаре. Бразилия и Аргентина фавориты, но не всегда фавориты выигрывают.
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 09:56
Я делаю ставку на Бразилию и Аргентину. И форма хорошая, и тренеры с игроками сработались. Даже элементарная погода в Катаре ближе латиноамериканским игрокам. Кто-то из них скорее всего окажется в финале.


Также присмотрелся бы к Испании, чуть меньше надежд на Францию и Германию. В Англию вообще веры нет
shlomo
shlomo
вчера в 09:13
Спасибо за такую статью.

Если ещё и исходить из соперников в группах и турнирной сетки, то у Аргентины все шансы....

Последнее достижение сборной Аргентины на чемпионатах мира датируется 1986 годом (на полях Мексики феерил Диего Марадона). С тех пор альбиселесте дважды играли в финалах, но довольствовались вторым местом. Зато Аргентина действующий обладатель Кубка Америки, тем самым поколение Лионеля Месси смогло завоевать серьезный титул на уровне сборных, и вряд ли они на этом успокоятся.

Наверняка и у футболистов, и у тренера Скалони есть понимание того, что для этого поколения Катар последний шанс, чтобы завоевать Кубок мира. Тем более, что не только Месси, Ди Мария или Николас Отаменди составляют костяк сборной. В ней есть молодые Лаутаро Мартинес, Лисандро Мартинес, Николас Гонсалес и другие. Сейчас команда это сплав опыта и молодости, и шансы завоевать Кубок у нее достаточно высоки.

Пожелаю удачи Месси и Ко!
Гость
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