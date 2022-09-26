Венгры открыли Флику глаза. Впервые проиграл, но остался фаворитом ЧМ-2022

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вчера, 16:31

Немцев ждут минимум в полуфинале турнира.

Неудача в Лиге Наций, где не обыграли венгров в гостях, а дома им вообще уступили, не отменяет силу Германии. Впрочем, ошибались часто, потеряли очки с итальянцами и англичанами. Сегодня на «Уэмбли» победа над несчастными хозяевами не позволит завоевать первое место в группе. Немцы подхватили коронавирус, Нойер и Горецка допрыгались на Октоберфесте? И хотя без них остается роскошное трио Мюллера, Гюндогана и Киммиха, классные инсайды Гнабри и Сане, Флику пора признать, что у Германии есть слабые места.

Отсутствие центрфорварда

Можно не вспоминать Герда Мюллера, Фёллера и Клозе, достаточно напомнить о существовании Подольски с 49 голами за сборную. Или о Бирхоффе, который сделал дубль в финале Евро-1996. Оливер давно работает в сборной Германии на специально созданной для него должности спортивного менеджера, и на поле точно не видит человека своего амплуа. Вернер не центральный нападающий, да и стабильностью Тимо не балует. У Томаса Мюллера голы за сборную, но он не Левандовски. Адейеми в «Боруссии» Дортмунд после обнаружения у Аллера онкологии не занял позицию в центре атаки, а порой выходил на правом фланге. Ройс – желаем Марко успеть набрать форму после травмы и полететь в Катар, тоже не форвард. У Германии нет центрального нападающего. Все попытки закрыть дыру Хаверцем и Гнабри обречены на неудачу. Стоило дать установку академиям, чтобы искали нужного человека среди молодежи? Странный дефицит при столь крутой школе. Даже талантливый Вирц не форвард, играет ниже.

Середняки на краях обороны

В Лиге Наций чаще Раума выходил только Киммих, но Давид из «Лейпцига» не побьет всех Голиафов в Катаре. Речь о приличном левом защитнике, которому банально не хватает мастерства. Тедеско уволили, ведь Доменико не нравится боссам клуба, но «Лейпциг» проигрывал частенько. Хватало чисто футбольных осечек, а Раум не делал погоду в составе, в который пришел прошлым летом из «Хоффенхайма». У Германии на победном ЧМ -2014 слева играл Хеведес. Но Раум, хотя умеет применить дриблинг и навязать борьбу в отборе, по классу уступит Бенедикту. Керер, Джан, Госенс и Гюнтер выходили слева в квалификации к ЧМ , но здесь нет нового Лама. Как и справа, ведь тридцатилетний Хофманн в одном матче хорош, а в другом ошибется в защите. Ненадежные у Флика края обороны. Снова надежда, что кто-то неожиданно выстрелит, как Госенс на Евро-2020.

Слабые напарники Рюдигера

Зюле, Шлоттербек, Клостерманн и Керер точно не защитники уровня обороны «Спартака» в худших матчах, все они сильнее. Но скорее как Таски, чем как Рюдигер. Антонио вырос в звезду мирового уровня. Хотя остается странным парнем. Предсказуемо заявил, что его кумиром был бешеный Пепе, но еще признался, что в составе «Челси» специально совершал ошибки, чтобы завести мертвую публику. Флик не оценит, если защитник «Реала» начнет поступать так же в сборной Германии. Но кого поставить рядом с Антонио, чтобы дуэт напоминал связку Боатенга и Хуммельса в Бразилии? Наверное, Зюле. Вот только разве защитные линии «Баварии» и «Боруссии» Дортмунд с Нико впечатляли надежностью?

Ревность тер Штегена к Нойеру

Мануэль в «Баварии» балуется выходами почти к чужой штрафной площади, поскольку ему скучно. А в сборной Нойер думает о конкуренции, ведь тер Штеген декларировал задачу убрать ветерана в запас. Правда, Флик убивает интригу в дуэли. Если у вратаря «Баварии» нет коронавируса, как сейчас, то Мануэль играет в основе. Хотя не будем забирать у голкипера «Барселоны» право считаться вратарем высоченного класса. В мире без Нойера именно Марк-Андре наиграл бы сотню матчей за Германию. Для этой сборной соперничество вратарей не ново. Кан и Леманн делили первый номер раньше. Причем изначально оба тихо сидели за спиной у Кепке на провальном для Германии ЧМ -98. После них надолго пришел Нойер, но вряд ли в нынешнем сезоне напитался уверенностью, переживая с «Баварией» грубые осечки в Бундеслиге. Достаточно искры на тренировке в Катаре между двумя вратарями – под ударом окажется изначально понятная для Флика ключевая позиция.

Слишком смелая композиция

Тылы не могут обеспечить команде Флика надежную защиту, когда до восьми человек одновременно поднимаются в атаку. Германия играет невероятно смело, старой рациональности немного не хватает. С другой стороны, а разве всегда немцы ставили на идеальную оборону именно на чемпионатах мира? Но когда были Боатенг и Хуммельс, играли Лам, Швайнштайгер, Озил, Кроос и Хедира, то композиция была гармоничной. Отсюда триумф 7:1 с бразильцами, а затем вымученная победа в финале над Аргентиной благодаря голу Гетце и промахам Игуаина. Сейчас все в атаке, даже резерв – Хаверц, Мусиала, Гнабри, Горецка и Адейеми, кричит о направленности игры Германии.

Вот только богатство выбора не обманывает таких соперников, как Венгрия и Северная Македония. С другой стороны, почти все перечисленное выше описывается фразой «с жиру бесятся». Для подавляющего большинства сборных мира «проблемы» Германии показались бы незначительными. А теперь вспомните, как сложилась их судьба на крупных турнирах после победного финала. В 2016-м немцы прошли итальянцев по пенальти, но уступили Франции и дублю Гризманна.

Спустя два года Лева ждал холодный душ в России. Невзирая на сочинский крюк Крооса, влетели мексиканцам и корейцам, заняли последнее место в группе. А на Евро-2020 предсказуемо завершили эру Йоахима. Вылетели в плей-офф от Англии, с которой сегодня снова сыграют. Год назад забили во втором тайме Стерлинг и Кейн, теперь Саутгейту результат не настолько важен, уже вылетели во второй дивизион Лиги Наций. Но отсутствие турнирной интриги не отменяет статус игры.

Тренеры знают о традициях противостояния. Англия против Германии – классика футбола. И если постараются, то подсветят для тренеров недочеты, которые нужно до старта в Катаре исправить. Впереди лишь два месяца, немцы по умолчанию фавориты турнира, но в Лиге Наций Флик выбыл из борьбы за выход в финал, а Италия и Венгрия, которые не попали на чемпионат мира, разыграют сегодня первое место в квартете. Последняя строчка Англии точно не радует немцев сильнее, чем собственная неудача.