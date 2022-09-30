«Наполи» продолжит доминировать, «Брюгге» расстроит испанского топа. Ожидаем 3-й тур ЛЧ

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30 сентября 2022, 13:39

Первая половина матчей



«Бавария» — «Виктория Пльзень»

- Мюнхенцы заслужили разгрузочный тур после победы над «Барселоной», хотя в Бундеслиге отдали очки «Униону» (1:1), «Штутгарту» (2:2) и «Аугсбургу» (0:2). Поединок с «Викторией» — поле для экспериментов с поиском наконечника для атак «Баварии».

- Для чехов продолжается кошмар – при доминировании во внутреннем чемпионате «Виктория» настолько же беспомощна перед «Барсой», «Баварией» и «Интером».

Прогноз от Soccer.ru: безоговорочная победа «Баварии».

«Марсель» — «Спортинг»

- «Спортинг» смог улучшить турнирное положение победной серией перед паузой на матчи сборных. Еще более неожиданной получилась победа над «Тоттенхэмом», который при Антонио Конте без очков еще не оставался. Лидерство в группе D – приятный бонус, его подопечные Рубена Аморима упускать не захотят.

- Самюэль Жиго расчехлил свою голевую пушку – с ним «Марсель» смотрится уверенно. В стане бело-голубых обрели второе дыхание Алексис Санчес и Маттео Гендузи, да и в принципе у провансальцев собрался боеспособный коллектив, единственный минус – 0 очков в поединках с «Тоттенхэмом» и «Айнтрахтом».

Прогноз от Soccer.ru: ничья.

«Ливерпуль» — «Рейнджерс»

- У «Ливерпуля» взыграла гордость. Мерсисайдцев и так хандрит на старте, проигрывать еще и «Аяксу» точно было нельзя. Дарвин Нуньес сохраняет голевое молчание, разницу делают Мохамед Салах, Луис Диас, включается Роберто Фирмино. Положение коллектива Юргена Клоппа не выглядит бедственным, но надо включать максимальные обороты, пока шансы на борьбу за трофеи не потеряны.

- Шотландцы быстро идут ко дну в группе А ЛЧ . Поражения от «Аякса» и «Наполи» явно показывают, кто аутсайдер в этом квартете. Сложно представить даже то, что «Рейнджерс» зацепится за Лигу Европы.

Прогноз от Soccer.ru: победа нужнее «Ливерпулю», они смогут добыть ее на классе.

«Аякс» — «Наполи»

- Неаполитанцы не заметили ни «Ливерпуль», ни «Рейнджерс» и обыграли обе команды одинаково уверенно. В чемпионате тоже все хорошо – победа над прямым конкурентом «Миланом» оставила «Наполи» наедине с «Аталантой», в активе обеих команд по 17 баллов.

- «Аякс» неожиданно для себя ушел на мини-перерыв с двумя поражениями к ряду. Неплохая пощечина для тех, у кого в четырех матчах общая разница забитых и пропущенных голов – 15:0. Тем интереснее будет следить за поведением амстердамцев в 3-м туре ЛЧ .

Прогноз от Soccer.ru: «Наполи» увезет из Амстердама 3 очка, хотя «аяксиды» смогут огорчить вратаря соперника.

«Интер» — «Барселона»

- Номинально интересный матч, который все же уступает баталиям «Барсы» и «Баварии».

- Второй сезон для Индзаги в «Интере» проходит куда тяжелее, чем первый. Не удается наладить действия в обороне, поиски не дают результата. Время для паники еще не наступило – сообщается, что боссы нерадзурри уверены в специалисте. На исправление ситуации у него есть время до ноября.

- Хави, несмотря на клубный кризис, имеет в распоряжении талантливейших Хави и Педри, а также получил Роберта Левандовского. Блауграна стойко преодолевает трудности и продолжает победное шествие без значимых потерь.

Прогноз от Soccer.ru: реализованное преимущество «Барселоны».

«Порту» — «Байер»

- Команда Джерардо Сеоане подает признаки жизни – сыграла вничью с «Гертой» (2:2) и «Вердером» (1:1). Еще удивительнее «сухая» победа над «Атлетико». «Фармацевтам» действительно пора всплывать – их место в Бундеслиге явно выше чем то, где они находятся сейчас.

- «Порту» проиграл и «Брюгге», и «Атлетико» в предыдущих турах. Если с бельгийцами очки набрать не удалось, против немецкого коллектива «драконы» просто обязаны играть на победу.

Прогноз от Soccer.ru: ничья.

«Брюгге» — «Атлетико»

- Кто бы мог подумать, что явный аутсайдер «Брюгге» вцепится в свой шанс и выжмет максимум из имеющихся возможностей! Бельгийцы воспользовались кризисом результата «Байера» и обыграли «Порту» на кураже, а теперь без страха готовятся принять на своем поле «Атлетико».

- Тактика Диего Симеоне на матч уже всем давно известна, но пользуется этим не каждый. «Байер» вдруг нашел подходы к воротам «матрасников» и оформил 2:0 в Леверкузене, затем мадридцев обыграл «Реал». Перед поединком с «Брюгге» «Атлетико» предстоит встретиться с «Севильей», которая недавно одержала первую победу в сезоне.

Прогноз от Soccer.ru: будем верить в задор бельгийского коллектива – «Брюгге» вырвет ничью.

«Айнтрахт Ф» — «Тоттенхэм»

- Действующий победитель Лиги Европы безальтернативно проиграл «Спортингу», зато в гостях смог переиграть «Марсель». Франкфуртцам повезло – досталась достаточно равная группа с одним явным лидером. Так что даже на плей-офф Лиги чемпионов у «Айнтрахта» шансы есть.

- Поражение «Спортингу» выглядит разовой осечкой, но не внушает доверие – у Антонио Конте и так репутация еврокубкового неудачника. Зато в АПЛ все, как и предполагалось, гладко. «Тоттенхэм» пользуется спадом «Ливерпуля» и перестройкой «Челси», поэтому идет на третьем месте, а итальянский наставник стал номинантом на лучшего тренера сентября.

Прогноз от Soccer.ru: лондонцам нужна победа на классе, но учитывая фактор домашних стен, оформить ее будет сложнее – минимальное преимущество «Тоттенхэма» в напряженном противостоянии.