Абаскаль хочет сотворить сенсацию. Для победы над «Зенитом» должно совпасть несколько условий

Матч – в четверг.
Все-таки стоит похвалить реформу Кубка России – благодаря ей мы чаще смотрим топовые противостояния! Да и у Гильермо Абаскаля будет больше попыток для победы над «Зенитом». Первые две встречи закончились победой чемпиона, зато в Кубке есть пространство для сенсации – это показали «Крылья Советов».
Полезно узнать о «Спартаке»
- Прежде всего – перестановки в верхушке клуба. Процесс передачи «Спартака» «Лукойлу» затянулся, этим можно объяснить и специфичные трансферы летом. Основные перемены произошли вчера в совете директоров. Председатель – Александр Матыцын, участники – Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин. Все они – руководители «Лукойла». Матыцын и Жданов в нефтяной компании работали с финансами – вероятно, похожая роль у них будет в «Спартаке». Также новые владельцы решили довериться Евгению Мележикову и Сергею Родионову – они уже знакомы со структурой московского коллектива и будут совмещать должности в совдире с работой в клубе. Какой выхлоп от этого получит «Спартак» — пока неизвестно.
- По части результатов подопечные Гильермо Абаскаля не допускают сильного падения. Да, случились поражения от «Зенита» и «Ростова» — были опасения, что за ними последует резкий провал, как это было с ЦСКА Березуцких прошлой весной. Но победы над «Факелом» и «Локомотивом» успокоили. К кубковому поединку с питерцами «Спартак» подходит с пониманием, что он не непобедим.
- Абаскаль наконец-то начал обращаться к игрокам ротации. У красно-белых травмы получили Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, теперь проблемы со здоровьем испытывает Роман Зобнин. Без них в центре поля «Спартаку» будет тяжко. Вместе с тем – проблемы на флангах защиты. Если Хлусевич еще способен закрыть один из краев, то бегунок-Денисов справа вряд ли нужен – непонятно, когда он обрежется снова. В двух предыдущих встречах испанский тренер выпустил Даниила Пруцева, Павла Маслова и Леона Классена. Пруцев может давать большой объем работы и при этом не теряется под давлением, как Умяров. Переход на 3 центральных с Масловым, Джикией и Мевлей (может выйти Чернов) и появление Классена на фланге избавляет от необходимости искать место для Денисова. Гильермо ищет способы добавить команде гибкости на случай, если «ромб» не будет работать. Хотя в чемпионате от 4-3-1-2 он отказываться не торопится.
Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-1-2): Селихов – Классен, Джикия, Мевля, Хлусевич – Пруцев, Литвинов, Денисов, Игнатов – Промес, Николсон.
Полезно узнать о «Зените»
- Глубина скамейки «Зенита» позволяет Семаку ротировать состав без сильной потери качества игры в чемпионате и Кубке и возвращать в основу восстановившегося после травмы Клаудиньо. Круговой и Адамов на флангах защиты могут заменить Сантоса и Караваева, в центре Алип и Чистяков вместо пары Родригао-Ловрен. В полузащите не Кузяев с Венделом и Барриосом, а Мантуан, Ерохин и Клаудиньо.
- Главный тренер продолжает делить игровое время между Матео Кассьеррой и Иваном Сергеевым. Россиянин не теряет в результативности и уже повторил прошлогодние показатели после перехода в «Зенит» — 4 забитых мяча и 2 ассиста. У колумбийца с адаптацией сложнее – он до сих пор не забил ни разу в чемпионате, хоть и отдал 3 голевых передачи. В Кубке же дела у него получше — 3 матча, 3 гола. Кроме того, завершение на себя взяли вингеры Андрей Мостовой и Малком, они лучшие бомбардиры сине-бело-голубых.
- Непонятно, когда мы снова увидим в воротах «Зенита» Даниила Одоевского. В его отсутствие статус основного голкипера на себя взял Михаил Кержаков. Бразилец Иван довольствуется выходами в Кубке, но на большее пока надеяться не стоит – тем более в поединке со «Спартаком».
Ориентировочный состав «Зенита» (4-3-3): Кержаков – Круговой, Родригао, Чистяков, Караваев – Барриос, Мантуан, Клаудиньо – Бакаев, Кассьерра, Малком
Полезно узнать о противостоянии
- Это третья игра между командами в этом сезоне – в двух предыдущих победа доставалась «Зениту».
- Абаскаль выбирал разные стратегии по поединок Суперкубка и встречу в чемпионате. Сначала испанец решил действовать в привычной манере – через «ромб». Навязать чемпиону борьбу помешала сырость идеи, а также сыгранность и монолитность соперника. Во второй раз серия травм лидеров подтолкнула Гильермо играть вторым номером. Моментов у красно-белых было минимум, итог один – поражение.
- При ужасной статистике личных встреч «Спартак» лидирует в своей группе Кубка России, а «Зенит» — лишь третий. Так произошло из-за неожиданной победы «Крыльев» над питерцами во втором туре. Москвичи в параллельной встрече обыграли «Факел».
- «Зенит» не проигрывает «Спартаку» в 11 последних матчах.
Прогноз Soccer.ru: хотя объективно «Спартак» не имеет такого запаса мощности, какой есть у подопечных Сергея Семака, в отдельно взятом матче может произойти все что угодно. Во-первых, сами москвичи должны быть настроены на победу – ни в Суперкубке, ни в 8-м туре РПЛ этого не было. Во-вторых, «Зенит» может проиграть разве что из-за недонастроя – в статусных встречах сине-бело-голубые этим не страдают. В-третьих, нельзя отказываться от привычной стратегии, такой шаг не принес результата ни «Спартаку», ни ЦСКА – зато «Ахмат» в привычной манере давил на петербуржцев, за что был награжден ничьей. Больше верится, что «Зенит» опять покажет мастер-класс по вскрытию обороны красно-белых и победит.
Противостояние команд такого уровня на столь ранней стадии турнира подарок для болельщиков. Практика очных игр и вообще успехи обеих команд с начала сезона показывают, что и хозяева, и гости достаточно хороши в атаке и в то же время не всегда убеждают в обороне.
Если рассматривать статистические факты, то:
– команды провели между собой 159 матчей, по итогам которых преимущество у Спартака: 65 побед, 50 поражений, 44 ничейных результата;
– в 10 последних очных матчах Спартак потерпел 7 поражений, 3 встречи завершились вничью;
– средняя результативность 10 последних матчей – 3 (при этом Спартак забивал в среднем 0,7 гола за игру, а Зенит – 2,3);
– в 5 последних матчах на поле Спартака 2 раза сильнее оказывался Зенит, 3 встречи завершились вничью;
– 5 очных матчей из 10 последних получились "верховыми";
– ставка обе забьют сыграла в 7 последних очных матчах из 10...
Итого: вдаваться в исход этого матча дело неблагодарное. Матч ожидается боевой, вероятна как ротация, так и голы в обе стороны. Есть основания рассчитывать на результативный в обе стороны футбол.
Противостояние команд такого уровня на столь ранней стадии турнира подарок для болельщиков. Практика очных игр и вообще успехи обеих команд с начала сезона показывают, что и хозяева, и гости достаточно хороши в атаке и в то же время не всегда убеждают в обороне.
Если рассматривать статистические факты, то:
– команды провели между собой 159 матчей, по итогам которых преимущество у Спартака: 65 побед, 50 поражений, 44 ничейных результата;
– в 10 последних очных матчах Спартак потерпел 7 поражений, 3 встречи завершились вничью;
– средняя результативность 10 последних матчей – 3 (при этом Спартак забивал в среднем 0,7 гола за игру, а Зенит – 2,3);
– в 5 последних матчах на поле Спартака 2 раза сильнее оказывался Зенит, 3 встречи завершились вничью;
– 5 очных матчей из 10 последних получились "верховыми";
– ставка обе забьют сыграла в 7 последних очных матчах из 10...
Итого: вдаваться в исход этого матча дело неблагодарное. Матч ожидается боевой, вероятна как ротация, так и голы в обе стороны. Есть основания рассчитывать на результативный в обе стороны футбол.
Семак же просто человек, который стоит на бровке и смотрит футбол. Разница лишь в том, что у Сережи состав посерьезней в разы, даже лавочники, поэтому если выйдут основы, то зенитовцы, скорее всего, победят, если же Зенит выведет дубль, а Спартак основу/полу-основу, то тут возможна победа спартаковцев в 1-2 мяча
Семак же просто человек, который стоит на бровке и смотрит футбол. Разница лишь в том, что у Сережи состав посерьезней в разы, даже лавочники, поэтому если выйдут основы, то зенитовцы, скорее всего, победят, если же Зенит выведет дубль, а Спартак основу/полу-основу, то тут возможна победа спартаковцев в 1-2 мяча