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Абаскаль хочет сотворить сенсацию. Для победы над «Зенитом» должно совпасть несколько условий

вчера, 13:02
Дуглас Сантос, Денисов
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Матч – в четверг.

Все-таки стоит похвалить реформу Кубка России – благодаря ей мы чаще смотрим топовые противостояния! Да и у Гильермо Абаскаля будет больше попыток для победы над «Зенитом». Первые две встречи закончились победой чемпиона, зато в Кубке есть пространство для сенсации – это показали «Крылья Советов».

Полезно узнать о «Спартаке»

- Прежде всего – перестановки в верхушке клуба. Процесс передачи «Спартака» «Лукойлу» затянулся, этим можно объяснить и специфичные трансферы летом. Основные перемены произошли вчера в совете директоров. Председатель – Александр Матыцын, участники – Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин. Все они – руководители «Лукойла». Матыцын и Жданов в нефтяной компании работали с финансами – вероятно, похожая роль у них будет в «Спартаке». Также новые владельцы решили довериться Евгению Мележикову и Сергею Родионову – они уже знакомы со структурой московского коллектива и будут совмещать должности в совдире с работой в клубе. Какой выхлоп от этого получит «Спартак» — пока неизвестно.

- По части результатов подопечные Гильермо Абаскаля не допускают сильного падения. Да, случились поражения от «Зенита» и «Ростова» — были опасения, что за ними последует резкий провал, как это было с ЦСКА Березуцких прошлой весной. Но победы над «Факелом» и «Локомотивом» успокоили. К кубковому поединку с питерцами «Спартак» подходит с пониманием, что он не непобедим.

- Абаскаль наконец-то начал обращаться к игрокам ротации. У красно-белых травмы получили Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, теперь проблемы со здоровьем испытывает Роман Зобнин. Без них в центре поля «Спартаку» будет тяжко. Вместе с тем – проблемы на флангах защиты. Если Хлусевич еще способен закрыть один из краев, то бегунок-Денисов справа вряд ли нужен – непонятно, когда он обрежется снова. В двух предыдущих встречах испанский тренер выпустил Даниила Пруцева, Павла Маслова и Леона Классена. Пруцев может давать большой объем работы и при этом не теряется под давлением, как Умяров. Переход на 3 центральных с Масловым, Джикией и Мевлей (может выйти Чернов) и появление Классена на фланге избавляет от необходимости искать место для Денисова. Гильермо ищет способы добавить команде гибкости на случай, если «ромб» не будет работать. Хотя в чемпионате от 4-3-1-2 он отказываться не торопится.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-1-2): Селихов – Классен, Джикия, Мевля, Хлусевич – Пруцев, Литвинов, Денисов, Игнатов – Промес, Николсон.

Полезно узнать о «Зените»

- Глубина скамейки «Зенита» позволяет Семаку ротировать состав без сильной потери качества игры в чемпионате и Кубке и возвращать в основу восстановившегося после травмы Клаудиньо. Круговой и Адамов на флангах защиты могут заменить Сантоса и Караваева, в центре Алип и Чистяков вместо пары Родригао-Ловрен. В полузащите не Кузяев с Венделом и Барриосом, а Мантуан, Ерохин и Клаудиньо.

- Главный тренер продолжает делить игровое время между Матео Кассьеррой и Иваном Сергеевым. Россиянин не теряет в результативности и уже повторил прошлогодние показатели после перехода в «Зенит» — 4 забитых мяча и 2 ассиста. У колумбийца с адаптацией сложнее – он до сих пор не забил ни разу в чемпионате, хоть и отдал 3 голевых передачи. В Кубке же дела у него получше — 3 матча, 3 гола. Кроме того, завершение на себя взяли вингеры Андрей Мостовой и Малком, они лучшие бомбардиры сине-бело-голубых.

- Непонятно, когда мы снова увидим в воротах «Зенита» Даниила Одоевского. В его отсутствие статус основного голкипера на себя взял Михаил Кержаков. Бразилец Иван довольствуется выходами в Кубке, но на большее пока надеяться не стоит – тем более в поединке со «Спартаком».

Ориентировочный состав «Зенита» (4-3-3): Кержаков – Круговой, Родригао, Чистяков, Караваев – Барриос, Мантуан, Клаудиньо – Бакаев, Кассьерра, Малком

Полезно узнать о противостоянии

- Это третья игра между командами в этом сезоне – в двух предыдущих победа доставалась «Зениту».

- Абаскаль выбирал разные стратегии по поединок Суперкубка и встречу в чемпионате. Сначала испанец решил действовать в привычной манере – через «ромб». Навязать чемпиону борьбу помешала сырость идеи, а также сыгранность и монолитность соперника. Во второй раз серия травм лидеров подтолкнула Гильермо играть вторым номером. Моментов у красно-белых было минимум, итог один – поражение.

- При ужасной статистике личных встреч «Спартак» лидирует в своей группе Кубка России, а «Зенит» — лишь третий. Так произошло из-за неожиданной победы «Крыльев» над питерцами во втором туре. Москвичи в параллельной встрече обыграли «Факел».

- «Зенит» не проигрывает «Спартаку» в 11 последних матчах.

Прогноз Soccer.ru: хотя объективно «Спартак» не имеет такого запаса мощности, какой есть у подопечных Сергея Семака, в отдельно взятом матче может произойти все что угодно. Во-первых, сами москвичи должны быть настроены на победу – ни в Суперкубке, ни в 8-м туре РПЛ этого не было. Во-вторых, «Зенит» может проиграть разве что из-за недонастроя – в статусных встречах сине-бело-голубые этим не страдают. В-третьих, нельзя отказываться от привычной стратегии, такой шаг не принес результата ни «Спартаку», ни ЦСКА – зато «Ахмат» в привычной манере давил на петербуржцев, за что был награжден ничьей. Больше верится, что «Зенит» опять покажет мастер-класс по вскрытию обороны красно-белых и победит.

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Все комментарии
Terek-Anji
Terek-Anji ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
сегодня в 07:04
Богданыч, твой - классический пиджак с галстуком, но не тренер.
mtarasov_96
mtarasov_96 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 19:31
Напомню, год назад НН тоже низко шел)
Но даже им умудрились проиграть
Или стоит о ничьих с Тулой и Уфой напомнить?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:54
И всё таки состав Зенита выглядит предпочтительнее.( Моё мнение) .
adekvat
adekvat
вчера в 17:42
Автор рассмешнил. Но победы над «Факелом» 13 место и «Локомотивом» 12 место успокоили.
mtarasov_96
mtarasov_96 ответ rubin kazzzan (раскрыть)
вчера в 17:10
В случае ничьей - пенальти)
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 16:34
Ничья и порядок
Oliver S
Oliver S ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 16:28
Да любите на здоровье, мне какое дело. Семак в Зенит попал ровно в то время, когда ВСЕ потенциальные конкуренты заимели проблемы кто с составом, кто с тренером, кто с руководством, а кто и всё вместе плюс у всех конкурентов порезали бюджет. В такой ситуации поставь Дзюбу тренером - тоже будут чемпионство брать, а в ЕК лажать и проигрывать Бетису. Я выразил своё мнение, больше писать по этому поводу не хочу, Зенит мне до лампочки, что с Семаком, что с Боашем. Вот только не надо рака на безрыбье называть форелью, он от этого раком быть не перестанет.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Oliver S (раскрыть)
вчера в 16:13, ред.
Его кинули с лимитом. А Семак с каким лимитом играл? Спаллетти пришёл в команду, которая выигрывала недавно кубок УЕФА и суперкубок, Боаш взял команду со второго места. Семак пришёл в команду с 5 го места, до этого уже два года ничего выигрывающую. В первый сезон золото, победа в группе ЛЕ и 1/8, во второй сезон борьба до конца в группе золото чемпионата, кубок. Далее без отпуска, команда попала в турбулентность, с которой не знаю, кто бы справился. После ковидного перерыва Зенит Семака за весну и осень отыграл больше всех в Европе. Не имея состава и возможности провалилась осенью. Далее золото чемпионата. Группа ЛЧ, 3 место с Челси и Юве, а далее ответный матч с Бетисом, который и проводить не хотели. Судья сделал то, что надо не засчитал гол и мы вылетели. Победа в чемпионате. За всю карьеру в Зените, у Семака было провалено лишь 4 месяца в начале постковидного сезона. 4 месяца за 4 года....на знаю, чем вам нравится больше тренер Спартака. Славо богу, что у нас Семак. Который в отличие от Боаша и Спаллетти приносит нам трофеи и учиться вместе с командой!!! Я люблю и Спаллетти и Боаша, но Семак наш, родной и тоже приносит победы, поэтому любовь к нему конечно сильнее!!!
Oliver S
Oliver S ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 15:42
При Боаше Зенит брал чемпионство, кубок, в ЛЧ играл более-менее. Просто его кинули с лимитом и он не видел смысл кому-то что-то доказывать.
При Спалетти тоже брали трофеи, даже в плей-офф ЛЧ вышли впервые в истории, ну а то, что потом начали понты кидать с Халком, Витселем и т.д. это уже не его вина.
При этом конкуренция была куда более жёсткая, Спартак, ЦСКА, Краснодар - все дышали в спину.
А что Семак? В Уфе 6 место, в еврокубки попали только из-за расформирования Тосно. В Зените без конкуренции СОВСЕМ берет трофеи засчёт дорогого состава, но в ЕК проигрывает всем подряд.
Схема игры питерцев не понятна никому. В кубке в прошлом сезоне проиграли далеко не топ-клубу. Вот такой он хороший тренер.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Oliver S (раскрыть)
вчера в 15:00, ред.
Богданыч очень сильный специалист. У других тренеров тоже были сильные составы, однако сколько были они чемпионами, и были ли вообще. Сравни Зенит Спаллетти или Боша и ЦСКА Слуцкого любое.....однако Викторович становился чемпионом. Что касается состава и работы Семака, он единственный вывел Уфу в еврокубки, ни один специалист не смог.
Oliver S
Oliver S
вчера в 14:33, ред.
Абаскаль, как тренер, посильней Семака, он старается анализировать противника и меняет схемы по ходу поединков, пытается из тех игроков, которые есть в обойме, слепить коллектив, при этом постоянно затыкая дыры, возникающие из-за безграмотной трансферной политики и травм. Опыта еще маловато, но он его наберётся с годами, по нему видно, что он хочет расти, как специалист, чтобы потом не проигрывать сугубо тренерскому Ростову и фартовому Динамо.
Семак же просто человек, который стоит на бровке и смотрит футбол. Разница лишь в том, что у Сережи состав посерьезней в разы, даже лавочники, поэтому если выйдут основы, то зенитовцы, скорее всего, победят, если же Зенит выведет дубль, а Спартак основу/полу-основу, то тут возможна победа спартаковцев в 1-2 мяча
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:11
"Абаскаль хочет сотворить сенсацию".
Обычное стремление каждого неофита.Вот я не вижу ни одного обстоятельства в пользу победы "Спартака",хотя моё "исключительно доброжелательное отношение" к "Зениту" и его хозяевам общеизвестно.Хотя бы тем,кто прочитал хоть десяток моих бредовых постов.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:33
Спасибо за статью.

Противостояние команд такого уровня на столь ранней стадии турнира подарок для болельщиков. Практика очных игр и вообще успехи обеих команд с начала сезона показывают, что и хозяева, и гости достаточно хороши в атаке и в то же время не всегда убеждают в обороне.

Если рассматривать статистические факты, то:
– команды провели между собой 159 матчей, по итогам которых преимущество у Спартака: 65 побед, 50 поражений, 44 ничейных результата;
– в 10 последних очных матчах Спартак потерпел 7 поражений, 3 встречи завершились вничью;
– средняя результативность 10 последних матчей – 3 (при этом Спартак забивал в среднем 0,7 гола за игру, а Зенит – 2,3);
– в 5 последних матчах на поле Спартака 2 раза сильнее оказывался Зенит, 3 встречи завершились вничью;
– 5 очных матчей из 10 последних получились "верховыми";
– ставка обе забьют сыграла в 7 последних очных матчах из 10...

Итого: вдаваться в исход этого матча дело неблагодарное. Матч ожидается боевой, вероятна как ротация, так и голы в обе стороны. Есть основания рассчитывать на результативный в обе стороны футбол.
nubom
nubom ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 13:29, ред.
Не извиняйтесь, это новостной сайт про спартак. Здесь многие так....
ОПС
ОПС
вчера в 13:13
Я тут на жалобу случайно нажал, зрение подводит. Не обращайте внимания.
Гость
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