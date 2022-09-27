Абаскаль хочет сотворить сенсацию. Для победы над «Зенитом» должно совпасть несколько условий

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вчера, 13:02

Матч – в четверг.

Все-таки стоит похвалить реформу Кубка России – благодаря ей мы чаще смотрим топовые противостояния! Да и у Гильермо Абаскаля будет больше попыток для победы над «Зенитом». Первые две встречи закончились победой чемпиона, зато в Кубке есть пространство для сенсации – это показали «Крылья Советов».

Полезно узнать о «Спартаке»

- Прежде всего – перестановки в верхушке клуба. Процесс передачи «Спартака» «Лукойлу» затянулся, этим можно объяснить и специфичные трансферы летом. Основные перемены произошли вчера в совете директоров. Председатель – Александр Матыцын, участники – Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин. Все они – руководители «Лукойла». Матыцын и Жданов в нефтяной компании работали с финансами – вероятно, похожая роль у них будет в «Спартаке». Также новые владельцы решили довериться Евгению Мележикову и Сергею Родионову – они уже знакомы со структурой московского коллектива и будут совмещать должности в совдире с работой в клубе. Какой выхлоп от этого получит «Спартак» — пока неизвестно.

- По части результатов подопечные Гильермо Абаскаля не допускают сильного падения. Да, случились поражения от «Зенита» и «Ростова» — были опасения, что за ними последует резкий провал, как это было с ЦСКА Березуцких прошлой весной. Но победы над «Факелом» и «Локомотивом» успокоили. К кубковому поединку с питерцами «Спартак» подходит с пониманием, что он не непобедим.

- Абаскаль наконец-то начал обращаться к игрокам ротации. У красно-белых травмы получили Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, теперь проблемы со здоровьем испытывает Роман Зобнин. Без них в центре поля «Спартаку» будет тяжко. Вместе с тем – проблемы на флангах защиты. Если Хлусевич еще способен закрыть один из краев, то бегунок-Денисов справа вряд ли нужен – непонятно, когда он обрежется снова. В двух предыдущих встречах испанский тренер выпустил Даниила Пруцева, Павла Маслова и Леона Классена. Пруцев может давать большой объем работы и при этом не теряется под давлением, как Умяров. Переход на 3 центральных с Масловым, Джикией и Мевлей (может выйти Чернов) и появление Классена на фланге избавляет от необходимости искать место для Денисова. Гильермо ищет способы добавить команде гибкости на случай, если «ромб» не будет работать. Хотя в чемпионате от 4-3-1-2 он отказываться не торопится.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-1-2): Селихов – Классен, Джикия, Мевля, Хлусевич – Пруцев, Литвинов, Денисов, Игнатов – Промес, Николсон.

Полезно узнать о «Зените»

- Глубина скамейки «Зенита» позволяет Семаку ротировать состав без сильной потери качества игры в чемпионате и Кубке и возвращать в основу восстановившегося после травмы Клаудиньо. Круговой и Адамов на флангах защиты могут заменить Сантоса и Караваева, в центре Алип и Чистяков вместо пары Родригао-Ловрен. В полузащите не Кузяев с Венделом и Барриосом, а Мантуан, Ерохин и Клаудиньо.

- Главный тренер продолжает делить игровое время между Матео Кассьеррой и Иваном Сергеевым. Россиянин не теряет в результативности и уже повторил прошлогодние показатели после перехода в «Зенит» — 4 забитых мяча и 2 ассиста. У колумбийца с адаптацией сложнее – он до сих пор не забил ни разу в чемпионате, хоть и отдал 3 голевых передачи. В Кубке же дела у него получше — 3 матча, 3 гола. Кроме того, завершение на себя взяли вингеры Андрей Мостовой и Малком, они лучшие бомбардиры сине-бело-голубых.

- Непонятно, когда мы снова увидим в воротах «Зенита» Даниила Одоевского. В его отсутствие статус основного голкипера на себя взял Михаил Кержаков. Бразилец Иван довольствуется выходами в Кубке, но на большее пока надеяться не стоит – тем более в поединке со «Спартаком».

Ориентировочный состав «Зенита» (4-3-3): Кержаков – Круговой, Родригао, Чистяков, Караваев – Барриос, Мантуан, Клаудиньо – Бакаев, Кассьерра, Малком

Полезно узнать о противостоянии

- Это третья игра между командами в этом сезоне – в двух предыдущих победа доставалась «Зениту».

- Абаскаль выбирал разные стратегии по поединок Суперкубка и встречу в чемпионате. Сначала испанец решил действовать в привычной манере – через «ромб». Навязать чемпиону борьбу помешала сырость идеи, а также сыгранность и монолитность соперника. Во второй раз серия травм лидеров подтолкнула Гильермо играть вторым номером. Моментов у красно-белых было минимум, итог один – поражение.

- При ужасной статистике личных встреч «Спартак» лидирует в своей группе Кубка России, а «Зенит» — лишь третий. Так произошло из-за неожиданной победы «Крыльев» над питерцами во втором туре. Москвичи в параллельной встрече обыграли «Факел».

- «Зенит» не проигрывает «Спартаку» в 11 последних матчах.