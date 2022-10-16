«Вильярреал» — «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Сельта», который состоится 17 октября 2022 года

«Вильярреал»

«Жёлтая подлодка» занимает девятую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. При трёх пропущенных голах после восьми туров команда поразила ворота своих соперников десять раз. Нулевой ничьёй завершилась встреча седьмого тура с «Кадисом». В третьем туре группового этапа Лиги конференций с разгромным счётом «Вильярреал» одержал победу над «Аустрией». Испанская команда заставила вратаря австрийского клуба пять раз доставать мяч из сетки своих ворот. С минимальным счётом в прошлом туре Ла Лиги «жёлтая подлодка» уступила «Реал Сосьедаду».

В ответной встрече на выезде «Вильярреал» со счётом 1:0 снова взял верх над австрийской командой.

«Осасуна»

«Красные» находятся на одну строчку выше «жёлтой подлодки» в турнирной таблице. Рассмотрим последние несколько футбольных поединков команды, чтобы спрогнозировать её готовность к предстоящему матчу. Поражением «Осасуны» завершилась домашняя игра с «Хетафе» в 6-ом туре чемпионата Испании. В товарищеской встрече «красные» взяли верх над «Вальядолидом». На выезде в предпоследнем туре Ла Лиги неожиданно раскатали ничью с мадридским «Реалом».

Дома «Осасуна» проиграла со счётом 1:2 «Валенсии» в матче восьмого тура Примеры.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 1.65

Ничья – 4.10

Победит «Осасуна» – 5.40

Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 2.62

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.90

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.94

Статистика

Четыре игры из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за матч»

Только в двух футбольных поединках из десяти последних «Вильярреал» уступил соперникам

За аналогичный период «Осасуна» проиграла в трёх играх.

Прогноз

«Жёлтая подлодка» два года не выигрывает «красных». «Осасуна» сумела не проиграть в гостях «Реалу» в позапрошлом туре. В предстоящем поединке гости постараются реабилитироваться за поражение от «Валенсии» в прошлом туре. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.33 на то, что «Осасуна» не проиграет.