«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмтон» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмтон», который состоится 18 октября 2022 года

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» является типичным середняком АПЛ и понемногу старается набирать очки в каждом поединке. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 13 место с 10 баллами и вряд ли ему угрожает зона вылета. В предстоящей встрече с нестабильным соперником, хозяева при хорошей игре могут порадовать красивой победой собственных болельщиков и еще больше укрепить свои позиции.

15 октября «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Лестером» (0:0), а девятого числа на своем поле обыграл «Лидс» (2:1).

«Вулверхэмтон»

Команда продолжает оставаться самой «португальской» командой в АПЛ , однако в нынешнем сезоне результаты оставляет желать лучшего. После 10 туров «Вулверхэмтон» набрал всего девять очков и опережает ближайшего соперника из зоны вылета всего на один балл, что заставляет задуматься тренерский штаб. В ближайших матчах клубу необходимо хорошими результатами обезопасить себя от падения еще ниже в таблице.

15 октября «Вулверхэмптон» минимально обыграл «Ноттингем Форест» (1:0), а восьмого числа команда крупно проиграла на выезде «Челси» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристал Пэлас» – 2.2

Ничья – 3.25

Победит «Вулверхэмптон» – 3.5

Статистика

«Кристал Пэлас» выиграл только три матча из десяти последних в АПЛ

«Вулверхэмптон» не выигрывал на выезде уже восемь поединков подряд

«Кристал Пэлас» выиграл три последних матча у «Вулверхэмптона»

Девять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Кристал Пэлас», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. «Вулверхэмптон» катастрофически плохо играет на выезди, и мы предполагаем, что набрать очки шансов у гостей практически не будет.