«Севилья» — «Райо Вальекано» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Севилья» — «Райо Вальекано», который состоится 29 октября 2022 года

«Севилья»

«Красно-белые» после одиннадцати туров находятся на шестнадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Рассмотрим несколько крайних матчей с участием «севильцев». С минимальным счётом на выезде «Севилья» выиграла «Мальорку» в матче 9-го тура Примеры. В позапрошлом туре чемпионата «красно-белые» раскатали ничью дома с «Валенсией». На прошлых выходных в Мадриде «севильцы» уступили с разницей в пару мячей «Реалу».

В 5-ом туре группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» со счётом 3:0 взяла верх над командой «Копенгаген».

«Райо Вальекано»

Десятое место занимают в Ла Лиге на данный момент «пчёлы» из Мадрида. В гостях «Райо Вальекано» проиграло в матче 8-го тура команде «Альмерия». Нулевой ничьёй завершилась встреча следующего тура чемпионата с «Хетафе». Обменявшись голами, миром разошлись «пчёлы» в позапрошлом туре с «Атлетико». Гол Фалькао с пенальти на второй добавленной минуте в конце матча позволил «Райо Вальекано» избежать поражение.

На прошлых выходных со счётом 5:1 «пчёлы» одержали уверенную победу над командой «Кадис».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» – 2.01

Ничья – 3.40

Победит «Райо Вальекано» – 4.00

Победит «Севилья» с форой -1.5 – 3.60

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.18

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.69

Статистика

Три поражения потерпели «севильцы» в десяти крайних матчах

Из десяти последних поединков «пчёлы» проиграли в пяти играх

Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

На следующей неделе «красно-белым» предстоит игра в Лиге чемпионов на выезде с «Манчестер Сити». Вряд ли матч с «пчёлами» будет для «севильцев» приоритетней. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.84 на то, что «Райо Вальекано» не проиграет.