Тунис — Австралия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Тунис — Австралия, который состоится 26 ноября 2022 года

Тунис

Тунисская сборная после первого тура мундиаля находится на второй строчке турнирной таблицы группы D. Предлагаем освежить в памяти несколько крайних матчей с участием «карфагенских орлов». С минимальным счётом была повержена сборная Коморских островов. Бразильцам тунисцы проиграли с разгромным счётом. Победой сборной Туниса завершилась встреча со «львами Ирана».

Первый тур чемпионата мира в Катаре закончился для «карфагенских орлов» вничью. Со счётом 0:0 тунисцы сыграли с датчанами.

Австралия

Австралийцы на данный момент занимают последнее место в группе. Рассмотрим несколько матчей «кенгуру-футболистов» за последнее время. Перуанцев после серии пенальти сборная Австралии прошла в финальной игре квалификации на чемпионат мира. С минимальным счётом дома «соккеруз» обыграли новозеландцев. В ответной встрече в Окленде «кенгуру-футболисты» также одержали победу.

Со счётом 1:4 австралийцы проиграли в 1-ом туре французам.

Котировки БК Pinnacle

Победит Тунис – 2.21

Ничья – 3.30

Победит Австралия – 3.65

Победит Тунис с форой -1.5 – 4.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.29

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.63

Статистика

В шести играх из десяти последних тунисцы обыграли своих оппонентов

За тот же период австралийская сборная выиграла в таком же количестве футбольных поединков

Исходом «обе забьют — нет» завершились девять матчей «карфагенских орлов» из десяти.

Прогноз

Сборная Туниса не порадовала своих болельщиков голами в первом туре. В предстоящем футбольном поединке «карфагенские орлы» должны обыграть «кенгуру-футболистов». Наш прогноз: победа Туниса. Коэффициент 2.21.