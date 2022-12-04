Англия – Сенегал: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Англия – Сенегал, который состоится 4 декабря 2022 года

Англия

Англичане вышли из группы B с первого места, не проиграв ни одного матча. Рассмотрим результаты встреч «львов» из Англии за последнее время на мундиале в Катаре. Первый тур группового этапа английская сборная начала с разгромной победы над иранцами. На два гола от «персидских леопардов» сборная Англии ответила шестью мячами. С «янками» англичане раскатали нулевую ничью в следующем туре.

Со счётом 3:0 «львы» из Англии одержали победу над «драконами» из Уэльса.

Сенегал

«Львы Теранги» заняли второе место в группе A. В 1/8 чемпионата мира в Катаре сенегальской сборной предстоит сразиться с английскими «львами». Предлагаем вспомнить несколько крайних матчей с участием сенегальцев на мундиале. В матче 1-го тура сборная Сенегала уступила «летучим голландцам» всухую, пропустив от них пару мячей. Катарцев с разницей в два гола «львы Теранги» одолели в игре следующего тура.

Заключительный футбольный поединок группового раунда завершился победой сенегальской сборной над эквадорцами со счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит Англия – 1.56

Ничья – 4.00

Победит Сенегал – 7.00

Англия выйдет в 1/4 – 1.26

Сенегал выйдет в 1/4 – 4.20

Победит Англия с форой -1.5 – 2.57

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.25

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.65

Статистика

Две победы одержали англичане в пяти матчах за последнее время

За тот же период сенегальцы обыграли своих соперников в трёх поединках

Исходом «обе забьют — нет» завершились три встречи сборной Англии из пяти крайних.

Прогноз

На пути к 1/8 сенегальцы сумели одержать победу над эквадорцами и уступили «заводным апельсинам» с достойным счётом. «Львы Теранги» могут не обыграть англичан в основное время, но не пропустят в четвертьфинал английскую сборную. Наш прогноз: сборная Сенегала пройдёт в следующий раунд. Коэффициент 4.20.