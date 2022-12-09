«Сток Сити» – «Кардифф Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Сток Сити» – «Кардифф Сити», который состоится 10 декабря 2022 года

«Сток Сити»

Семнадцатую строчку турнирной таблицы Чемпионшипа занимают «гончары». Ознакомимся с несколькими матчами «красно-белых» за последнее время. «Сток Сити» дома уступил с разницей в один мяч «Бирмингему» в матче 20-го тура. Команду «Лутон Таун» всухую «гончары» обыграли, поразив дважды ворота соперника. «Вест Бромвичу» с разницей в пару мячей «красно-белые» проиграли в игре прошлого тура.

В товарищеском матче «Сток Сити» одержал волевую победу над командой «Ноттингем Форест». «Лесники» были повержены «гончарами» со счётом 2:1.

«Кардифф Сити»

«Лазурные птицы» в Чемпион Лиге находятся на пару строчек ниже «красно-белых» в турнирной таблице. Рассмотрим несколько крайних игр с участием «Кардифф». «Синие» дома в напряжённой борьбе проиграли «тиграм» из «Халл Сити». На три пропущенных гола «Кардифф» забил пару мячей. С минимальным счётом «лазурные птицы» уступили команде «Шеффилд Юнайтед».

Со счётом 3:1 в товарищеской игре «синие» взяли верх над «Астон Виллой».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сток Сити» – 2.13

Ничья – 3.35

Победит «Кардифф Сити» – 3.55

Победит «Сток Сити» с форой -1.5 – 3.75

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.07

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.75

Статистика

Пять поражений потерпели «гончары» в десяти крайних матчах

За тот же период «лазурные птицы» проиграли в шести футбольных поединках

Почти три года «Бродяги из Стока» не выигрывают у «синих».

Прогноз

После победы над «лесниками» на кураже «гончары» одержат победу в предстоящем матче над командой «Кардифф Сити». Наш прогноз: победа «Сток Сити». Коэффициент 2.13.