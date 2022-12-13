«Серен» – «Эйпен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Про-лиги чемпионата Бельгии «Серен» – «Эйпен», который состоится 23 декабря 2022 года

«Серен»

«Красно-чёрные» на данный момент находятся на последней строчке турнирной таблицы бельгийской Про-лиги. Рассмотрим несколько матчей с участием команды из города Серен за последнее время. В 16-ом туре Лиги Жюпилер «красно-чёрные», открыв счёт первыми, с разницей в один гол уступили дома команде «Синт-Трёйден». В 1/16 Кубка Бельгии после дополнительного времени «Серен» одержал победу с большим счётом над «Шарлеруа». Пропустив пять мячей, «красно-чёрные» всухую проиграли «Хеверли Лувену».

В товарищеской встрече на позапрошлых выходных «Серен» со счётом 0:2 был повержен греческой командой « АЕК ».

«Эйпен»

«Эйпен» в чемпионате Бельгии находится на три строчки выше «красно-чёрных» в турнирной таблице. Предлагаем вспомнить несколько крайних футбольных поединков «чёрно-белых». С разницей в пару мячей команда уступила в гостях «Андерлехту». Со счётом 2:0 «Эйпен» взял верх над «Стандардом». Всухую, пропустив три гола, «чёрно-белые» проиграли «Дейнзе» в матче 1/16 Кубка Бельгии.

Со счётом 5:5 завершилась игра прошлого тура с командой «Зюльте-Варегем».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Серен» – 2.70

Ничья – 3.30

Победит «Эйпен» – 2.44

Победит «Эйпен» с форой -1.5 – 4.25

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.65

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.06

Статистика

В четырёх матчах из пяти за последнее время «красно-чёрные» проиграли

За аналогичный период «чёрно-белые» потерпели поражения в трёх играх

В четырёх очных встречах из пяти исход был следующий: «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Серен» в августе текущего года со счётом 3:1 обыграл футбольную команду «Эйпен» в гостях. На своём поле «красно-чёрные» не упустят возможность набрать три очка. Наш прогноз: победа команды «Серен». Коэффициент 2.70.