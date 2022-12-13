«Серен» – «Эйпен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Про-лиги чемпионата Бельгии «Серен» – «Эйпен», который состоится 23 декабря 2022 года
«Серен»
«Красно-чёрные» на данный момент находятся на последней строчке турнирной таблицы бельгийской Про-лиги. Рассмотрим несколько матчей с участием команды из города Серен за последнее время. В 16-ом туре Лиги Жюпилер «красно-чёрные», открыв счёт первыми, с разницей в один гол уступили дома команде «Синт-Трёйден». В 1/16 Кубка Бельгии после дополнительного времени «Серен» одержал победу с большим счётом над «Шарлеруа». Пропустив пять мячей, «красно-чёрные» всухую проиграли «Хеверли Лувену».
В товарищеской встрече на позапрошлых выходных «Серен» со счётом 0:2 был повержен греческой командой «АЕК».
«Эйпен»
«Эйпен» в чемпионате Бельгии находится на три строчки выше «красно-чёрных» в турнирной таблице. Предлагаем вспомнить несколько крайних футбольных поединков «чёрно-белых». С разницей в пару мячей команда уступила в гостях «Андерлехту». Со счётом 2:0 «Эйпен» взял верх над «Стандардом». Всухую, пропустив три гола, «чёрно-белые» проиграли «Дейнзе» в матче 1/16 Кубка Бельгии.
Со счётом 5:5 завершилась игра прошлого тура с командой «Зюльте-Варегем».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Серен» – 2.70
- Ничья – 3.30
- Победит «Эйпен» – 2.44
- Победит «Эйпен» с форой -1.5 – 4.25
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.65
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.06
Статистика
- В четырёх матчах из пяти за последнее время «красно-чёрные» проиграли
- За аналогичный период «чёрно-белые» потерпели поражения в трёх играх
- В четырёх очных встречах из пяти исход был следующий: «тотал больше 2.5 голов за игру».
Прогноз
«Серен» в августе текущего года со счётом 3:1 обыграл футбольную команду «Эйпен» в гостях. На своём поле «красно-чёрные» не упустят возможность набрать три очка. Наш прогноз: победа команды «Серен». Коэффициент 2.70.