«Венеция» — «Парма» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии B «Венеция» — «Парма», который состоится 26 декабря 2022 года
«Венеция»
«Венеция» после вылета из Серии А не показывает хороших результатов и в дивизионе рангом ниже. На данный момент команда и одноименного красивого города Италии идет в зоне вылета, а именно на 16 месте с 19 очками. Тем не менее, отставание от ближайшего соперника составляет всего один балл, а зоны плей-офф семь пунктов. В игре с «Пармой» болельщики ждут от команды важной победы, которая бы несомненно улучшила положение в таблице.
19 декабря «Венеция» проиграла на выезде «Перудже» (1:2), а 11 числа команда обыграла «Козенцу» (2:1).
«Парма»
«Парма» уже достаточно долго не может вернуться в Серию А, хотя прикладывает для этого максимум усилий. Сейчас коллектив занимает шестое место с 26 баллами, но плотность таблицы очень высокая и любое поражение, равно как и победа, смогут опустить или поднять его на несколько позиций сразу. Матч с «Венецией» рассматривается как возможность добиться желаемого результата и набрать важные три очка.
18 декабря «Парма» уступила на своем поле СПАЛ (0:1), а 12 числа на выезде оказалась сильнее «Брешии» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Венеция» – 3
- Ничья – 3.1
- Победит «Парма» – 2.55
Статистика
- «Венеция» проиграла пять матчей из десяти последних во всех турнирах
- Восемь из десяти последних поединков «Пармы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время закончились исходом «обе забьют»
- «Венеция» смогла лишь два раза одолеть «Парму» в десяти последних встречах
Прогноз
Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.1. Оба коллектива решают разные задачи, но очень нуждаются в очках. Предполагаем, что игра будет примерно равной, а клубы поделят очки, так и не выявив победителя.