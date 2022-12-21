«Венеция» — «Парма» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии B «Венеция» — «Парма», который состоится 26 декабря 2022 года

«Венеция»

«Венеция» после вылета из Серии А не показывает хороших результатов и в дивизионе рангом ниже. На данный момент команда и одноименного красивого города Италии идет в зоне вылета, а именно на 16 месте с 19 очками. Тем не менее, отставание от ближайшего соперника составляет всего один балл, а зоны плей-офф семь пунктов. В игре с «Пармой» болельщики ждут от команды важной победы, которая бы несомненно улучшила положение в таблице.

19 декабря «Венеция» проиграла на выезде «Перудже» (1:2), а 11 числа команда обыграла «Козенцу» (2:1).

«Парма»

«Парма» уже достаточно долго не может вернуться в Серию А, хотя прикладывает для этого максимум усилий. Сейчас коллектив занимает шестое место с 26 баллами, но плотность таблицы очень высокая и любое поражение, равно как и победа, смогут опустить или поднять его на несколько позиций сразу. Матч с «Венецией» рассматривается как возможность добиться желаемого результата и набрать важные три очка.

18 декабря «Парма» уступила на своем поле СПАЛ (0:1), а 12 числа на выезде оказалась сильнее «Брешии» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Венеция» – 3

Ничья – 3.1

Победит «Парма» – 2.55

Статистика

«Венеция» проиграла пять матчей из десяти последних во всех турнирах

Восемь из десяти последних поединков «Пармы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время закончились исходом «обе забьют»

«Венеция» смогла лишь два раза одолеть «Парму» в десяти последних встречах

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.1. Оба коллектива решают разные задачи, но очень нуждаются в очках. Предполагаем, что игра будет примерно равной, а клубы поделят очки, так и не выявив победителя.