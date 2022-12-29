«Вест Бромвич» – «Престон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 04:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Вест Бромвич» – «Престон», который состоится 29 декабря 2022 года

«Вест Бромвич»

«Дрозды» на данный момент в Чемпионшипе занимают четырнадцатое место. Предлагаем освежить в памяти результаты матчей с участием «сине-белых». «Альбион» в 22-ом туре чемпионата одержал победу над «чёрными котами». Забив трижды ворота соперника, всухую «Вест Бром» обыграл команду «Ротерхэм». С минимальным счётом «дрозды» проиграли в позапрошлом туре «Ковентри».

«Вест Бромвич» со счётом 2:0 взял верх над «зарянками» из Бристоля.

«Престон»

В Чемпион Лиге «Престон Норт Энд» находится на десятой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько крайних футбольных поединков «неуязвимых». С разницей в пару мячей на своём поле команда уступила футбольному клубу «Миллуолл». В гостях «лилейно-белые» одержали уверенную победу над «Блэкберном». С минимальным счётом в позапрошлом туре «Престон» проиграл КПР .

26 декабря «неуязвимые» уступили со счётом 1:2 «Хаддерсфилду».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Бромвич» – 1.79

Ничья – 3.55

Победит «Престон» – 4.70

Победит «Вест Бромвич» с форой -1.5 – 3.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.09

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.72

Статистика

Пять очных встреч за последнее время завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч»

В двух матчах из пяти крайних «Альбион» уступил своим соперникам

За аналогичный период в трёх поединках «лилейно-белые» проиграли.

Прогноз

Отдать предпочтение какой-то конкретной команде в данной паре непросто. Доверимся статистике личных встреч. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.72 на исход «тотал меньше 2.5 голов за матч».