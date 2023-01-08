«Брайтон» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Брайтон» – «Ливерпуль», который состоится 14 января 2023 года

«Брайтон»

«Чайки» на данный момент занимают восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии. Предлагаем вспомнить несколько матчей с участием «бело-синих» за последнее время. В 18-ом туре Премьер-лиги с разницей в пару голов «Альбион» потерпел дома поражение от «канониров». На выезде «чайки» с большим счётом обыграли «ирисок» из Ливерпуля. Уже к началу второго тайма «бело-синие» поразили ворота соперника четыре раза.

Со счётом 5:1 «Брайтон энд Хоув Альбион» взял верх над «Мидлсбро» в матче 1/32 Кубка Англии.

«Ливерпуль»

После семнадцати матчей сезона «красные» в Премьер-лиги находятся на пару строчек выше «бело-синих». Ознакомимся с успехами ливерпульской команды в недавних матчах. В 18-ом туре чемпионата Англии, пропустив первыми уже на четвёртой минуте матча, «красные» одержали победу над «Лестером». На выезде с разницей в пару мячей «Ливерпуль» уступил «Брентфорду».

В 1/32 Кубка Англии «красные» сыграли вничью с «волками» из Вулверхэмптона (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» – 3.45

Ничья – 3.65

Победит «Ливерпуль» – 2.02

Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 – 3.25

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.56

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.28

Статистика

Ничейным исходом завершились три очные встречи из пяти крайних

В трёх матчах из пяти за последнее время «чайки» обыграли своих оппонентов

За тот же период «Ливерпуль» взял верх над своими соперниками в двух играх.

Прогноз

Pinnacle предлагает коэффициент 3.45 на победу «Брайтона». На своём поле «чайки» на данном этапе вполне могут набрать три очка в будущей футбольной встрече с «Ливерпулем».