«Аяччо» — «Реймс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Аяччо» — «Реймс», который состоится 11 января 2023 года
«Аяччо»
«Аяччо» смог набрать семь очков в последних пяти турах чемпионата Франции и смог сохранить свое место, не попав в зону вылета. Сейчас коллектив занимает 16 место с 15 баллами и только на два пункта опережает ближайшего соперника. В предстоящей встрече с «Реймсом» хозяева рассчитывают набрать очки, но при этом следует не допускать грубых ошибок в обороне, которые периодически бывают у клуба.
08 января «Аяччо» обыграл «Юра Суд» в кубке Франции (2:1), а первого числа уступил на выезде «Тулузе» в чемпионате (0:1).
«Реймс»
«Реймс» является крепким середняком Лиги 1 и давно не проигрывает в чемпионате. Команда уверенно занимает 10 место, имея в активе 21 балл и всего на один пункт отстает от ближайшего соперника. Чтобы иметь возможность побороться за зону еврокубков, коллективу очень нежелательно терять очки в матчах с соперниками, которые не превышают их по классу и подбору игроков.
08 декабря «Реймс» без проблем переиграл «Moon Plage» в кубке Франции (7:0), а в чемпионате Франции сыграл вничью с «Реймсом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аяччо» – 3.1
- Ничья – 3.15
- Победит «Реймс» – 2.45
Статистика
- «Аяччо» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Реймса» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Реймс» выиграл три последние встречи у «Аяччо»
- Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Предполагаем, что игра будет примерно равной, а команды не забьют большого количества мячей, при этом не выявив победителя.