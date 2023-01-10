«Аяччо» — «Реймс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Аяччо» — «Реймс», который состоится 11 января 2023 года

«Аяччо»

«Аяччо» смог набрать семь очков в последних пяти турах чемпионата Франции и смог сохранить свое место, не попав в зону вылета. Сейчас коллектив занимает 16 место с 15 баллами и только на два пункта опережает ближайшего соперника. В предстоящей встрече с «Реймсом» хозяева рассчитывают набрать очки, но при этом следует не допускать грубых ошибок в обороне, которые периодически бывают у клуба.

08 января «Аяччо» обыграл «Юра Суд» в кубке Франции (2:1), а первого числа уступил на выезде «Тулузе» в чемпионате (0:1).

«Реймс»

«Реймс» является крепким середняком Лиги 1 и давно не проигрывает в чемпионате. Команда уверенно занимает 10 место, имея в активе 21 балл и всего на один пункт отстает от ближайшего соперника. Чтобы иметь возможность побороться за зону еврокубков, коллективу очень нежелательно терять очки в матчах с соперниками, которые не превышают их по классу и подбору игроков.

08 декабря «Реймс» без проблем переиграл «Moon Plage» в кубке Франции (7:0), а в чемпионате Франции сыграл вничью с «Реймсом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аяччо» – 3.1

Ничья – 3.15

Победит «Реймс» – 2.45

Статистика

«Аяччо» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Реймса» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Реймс» выиграл три последние встречи у «Аяччо»

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Предполагаем, что игра будет примерно равной, а команды не забьют большого количества мячей, при этом не выявив победителя.