«Лорьян» — «Монако» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лорьян» — «Монако», который состоится 11 января 2023 года

«Лорьян»

У «Лорьяна» произошел спад в игре, хотя еще полтора месяца назад команда шла в первой четверке Лиги 1. Причиной этого вероятнее всего стала недоукомплектованная скамейка запасных и физическая усталость основы. Сейчас коллектив занимает шестое место с 33 баллами, а от зоны еврокубков их отделяет всего один балл. Чтобы иметь хорошие шансы в матче с «Монако», хозяевам будет очень важно забить первыми.

08 января «Лорьян» разгромил в кубке Франции Chataigneraie (6:0), а первого числа в чемпионате оказался сильнее аутсайдера «Анже» (2:1).

«Монако»

«Монако» набрал 12 очков в последних пяти турах чемпионата Франции и рассчитывает дальше сокращать свое отставание от группы лидеров. Перед стартом очередного тура клуб занимает пятое место с 33 очками, что всего на один пункт меньше, чем у «Ренна». В предстоящей встрече у гостей будет неплохие шансы воспользоваться нестабильностью «Лорьяна» и побороться за победу.

07 января «Монако» неожиданно уступил в кубке Франции «Родез» (2:3 по пенальти), а первого числа минимально одолел «Брест» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лорьян» – 3.8

Ничья – 3.8

Победит «Монако» – 1.9

Статистика

«Лорьян» одержал три победы в десяти последних встречах

Четыре из пяти последних поединков «Монако» завершились исходом «обе забьют»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Монако» выиграл три из шести последних матчей с «Лорьяном»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Монако», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Гости находятся в неплохой форме и им по силам одержать выездную победу в 1-2 мяча. Прогнозируем успех команды из одноименного княжества.