«Страсбур» — «Ланс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Страсбур» — «Ланс», который состоится 11 января 2023 года
«Страсбур»
«Страсбур» не похож на образец самого себя прошлого сезона и выступает очень невзрачно. Команда давно не выигрывала и закономерно находится в зоне вылета Лиги 1, а именно на 19 месте с 11 очками. В предстоящей встрече с мощным «Лансом» очень сложно представить за счет чего хозяева хотят добиться положительного результата. Тем не менее в футболе случается всякое, поэтому поединок не будет лишен интриги.
06 января «Страсбур» проиграл в серии пенальти «Анже» (0:1) матч кубка Франции, а второго января в чемпионате уступил «Труа» на своем поле (2:3).
«Ланс»
«Ланс» демонстрирует очень высокие результаты и после последнего тура может смело называться главным конкурентом ПСЖ за чемпионство на данном отрезке сезона. Коллектив занимает второе место с 40 баллами и всего на четыре пункта отстает от Мбаппе, Месси и компании, что создает огромный ажиотаж и интерес к клубу. В матче с аутсайдером Лиги 1 гости не должны ошибаться и постараются сыграть максимально уверенно.
07 января «Ланс» обыграл в кубке Франции «Linas-Montlhery» (2:0), а в чемпионате уверенно одолел ПСЖ (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Страсбур» – 3.85
- Ничья – 3.55
- Победит «Ланс» – 1.95
Статистика
- «Ланс» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Страсбур» не выигрывал на своем стадионе уже 14 матчей подряд
- «Ланс» проиграл «Страсбуру» три из пяти последних поединков
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Ланса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Команда сейчас является одной из лучших в чемпионате и продолжает погоню за ПСЖ, поэтому вряд ли позволит себе потерять очки с аутсайдером.