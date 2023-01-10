«Страсбур» — «Ланс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Страсбур» — «Ланс», который состоится 11 января 2023 года

«Страсбур»

«Страсбур» не похож на образец самого себя прошлого сезона и выступает очень невзрачно. Команда давно не выигрывала и закономерно находится в зоне вылета Лиги 1, а именно на 19 месте с 11 очками. В предстоящей встрече с мощным «Лансом» очень сложно представить за счет чего хозяева хотят добиться положительного результата. Тем не менее в футболе случается всякое, поэтому поединок не будет лишен интриги.

06 января «Страсбур» проиграл в серии пенальти «Анже» (0:1) матч кубка Франции, а второго января в чемпионате уступил «Труа» на своем поле (2:3).

«Ланс»

«Ланс» демонстрирует очень высокие результаты и после последнего тура может смело называться главным конкурентом ПСЖ за чемпионство на данном отрезке сезона. Коллектив занимает второе место с 40 баллами и всего на четыре пункта отстает от Мбаппе, Месси и компании, что создает огромный ажиотаж и интерес к клубу. В матче с аутсайдером Лиги 1 гости не должны ошибаться и постараются сыграть максимально уверенно.

07 января «Ланс» обыграл в кубке Франции «Linas-Montlhery» (2:0), а в чемпионате уверенно одолел ПСЖ (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Страсбур» – 3.85

Ничья – 3.55

Победит «Ланс» – 1.95

Статистика

«Ланс» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Страсбур» не выигрывал на своем стадионе уже 14 матчей подряд

«Ланс» проиграл «Страсбуру» три из пяти последних поединков

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз