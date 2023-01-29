«Ницца» — «Лилль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ницца» — «Лилль», который состоится 29 января 2023 года

«Ницца»

«Ницца» набрала шесть очков в пяти последних турах Лиги 1, при этом сыграв в три ничьи. Такие результаты не могут гарантировать команде высокое место в турнирной таблице, и она заслуженно идет только на 10й позиции с 25 очками. Чтобы навязать борьбу конкурентам за более высокие места в Лиге 1, хозяевам необходима серия побед, которая добавит им не только баллов, но и уверенности в своих силах.

15 января «Ницца» поделила очки с «Реймсом» (0:0), а 11 числа на своем поле уверенно разгромила «Монпелье» (6:1).

«Лилль»

«Лилль» набирает очки практически в каждом поединке и находится под зоной еврокубков с небольшим отставанием. Седьмое текущее место в таблице и 34 набранных пункта – достижения подопечных Пауло Фонсеки в нынешнем сезоне. В игре с «Ниццей» гостям достаточно навязать сопернику свой футбол и тогда шансы набрать очки увеличатся в несколько раз. Матч обещает быть интересным и принципиальным.

22 января «Лилль» на своем поле обыграл «По» в кубке Франции, а 15 числа в Лиге 1 разгромил «Труа» (5:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ницца» – 2.85

Ничья – 3.35

Победит «Лилль» – 2.5

Статистика

«Ницца» смогла выиграть только два матча из десяти последних

«Лилль» не знает поражений уже 13 матчей подряд во всех турнирах

«Лилль» и «Ницца» обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Три последних встречи между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.35. Ожидается примерно равный матч с небольшим количеством забитых голов. Возможно, взятия ворот вообще не будет, а команды поделят очки.