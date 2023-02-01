«Реал» – «Валенсия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Реал» – «Валенсия», который состоится 2 февраля 2023 года
«Реал»
Мадридская команда в чемпионате Испании находится на второй строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть несколько крайних матчей с участием «сливочных». В позапрошлом туре Ла Лиги «Реал» на выезде взял верх над «Атлетиком» из Бильбао. После дополнительного времени «Галактикос» обыграл «матрасников» в четвертьфинальном матче Кубка Испании.
29 января «белые» раскатали нулевую ничью с командой «Реал Сосьедад».
«Валенсия»
Четырнадцатое место в Примере на данный момент занимают «летучие мыши» из Валенсии. Ознакомимся с результатами футбольных поединков «оранжевых» за последнее время. Ничейным исходом завершилась игра 18-го тура чемпионата с «Альмерией». В 1/4 Кубка Испании «Валенсия» на своём поле с разницей в пару мячей проиграла «баскам» из Бильбао.
С минимальным счётом в гостях «летучие мыши» уступили «Вальядолиду» в матче прошлого тура.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» – 1.41
- Ничья – 5.20
- Победит «Валенсия» – 7.80
- Победит «Реал» с форой -1.5 – 2.06
- Тотал голов больше 2.5 – 1.60
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.34
Статистика
- Одно поражения потерпели «сливочные» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «оранжевые» проиграли в трёх поединках
- Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за матч».
Прогноз
На пять очков «белые» отстают от «Барсы». В предстоящем матче с «летучими мышами» у мадридской команды будет возможность сократить отставание от первого места. Компания Pinnacle на победу «Реала» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.06. В недавнем полуфинальном матче Суперкубка Испании, который проходил на нейтральном поле, «сливочные» после серии пенальти обыграли «оранжевых». В домашней игре «Реал» одержит победу над гостями с разницей как минимум в пару мячей.