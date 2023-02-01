«Реал» – «Валенсия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1675250269

вчера, 14:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Реал» – «Валенсия», который состоится 2 февраля 2023 года

«Реал»

Мадридская команда в чемпионате Испании находится на второй строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть несколько крайних матчей с участием «сливочных». В позапрошлом туре Ла Лиги «Реал» на выезде взял верх над «Атлетиком» из Бильбао. После дополнительного времени «Галактикос» обыграл «матрасников» в четвертьфинальном матче Кубка Испании.

29 января «белые» раскатали нулевую ничью с командой «Реал Сосьедад».

«Валенсия»

Четырнадцатое место в Примере на данный момент занимают «летучие мыши» из Валенсии. Ознакомимся с результатами футбольных поединков «оранжевых» за последнее время. Ничейным исходом завершилась игра 18-го тура чемпионата с «Альмерией». В 1/4 Кубка Испании «Валенсия» на своём поле с разницей в пару мячей проиграла «баскам» из Бильбао.

С минимальным счётом в гостях «летучие мыши» уступили «Вальядолиду» в матче прошлого тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» – 1.41

Ничья – 5.20

Победит «Валенсия» – 7.80

Победит «Реал» с форой -1.5 – 2.06

Тотал голов больше 2.5 – 1.60

Тотал голов меньше 2.5 – 2.34

Статистика

Одно поражения потерпели «сливочные» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «оранжевые» проиграли в трёх поединках

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за матч».

Прогноз

На пять очков «белые» отстают от «Барсы». В предстоящем матче с «летучими мышами» у мадридской команды будет возможность сократить отставание от первого места. Компания Pinnacle на победу «Реала» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.06. В недавнем полуфинальном матче Суперкубка Испании, который проходил на нейтральном поле, «сливочные» после серии пенальти обыграли «оранжевых». В домашней игре «Реал» одержит победу над гостями с разницей как минимум в пару мячей.