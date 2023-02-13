«Брюгге» – «Бенфика» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Брюгге» – «Бенфика», который состоится 15 февраля 2023 года

«Брюгге»

От прошлогоднего «Брюгге», который не замечал соперников в групповом турнире мало что осталось, ведь сейчас клуб выглядит очень блекло. Только четвертое место в чемпионате Бельгии и отставание в 20 очков от лидера не добавляют оптимизма болельщиков. Трудно представить за счет чего чемпион Бельгии будет останавливать «Бенфику» даже на своем стадионе, но это совсем скоро сможет увидеть каждый любитель футбола.

10 февраля «Брюгге» смог спасти ничью в игре с «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:1), а пятого числа разошелся миром с «Антверпеном» (0:0).

«Бенфика»

Португальский коллектив напротив очень хорошо выступает во внутреннем первенстве и лидирует в турнирной таблице с набранными 53 очками. Команда опережает ближайшего конкурента «Порту» на пять очков и очень мотивирована зайти как можно дальше в Лиге Чемпионов, ведь сезон ей явно удается. Гости очень хотят уже в первом матче добиться комфортного преимущества и спокойно довести дело до выхода в четвертьфинал уже на родном для себя стадионе.

9 февраля «Бенфика» покинула кубок Португалии, уступив «Браге» (1:2, по пенальти), а четвертого числа крупно обыграла «Каса Пиа» в чемпионате (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брюгге» – 4.4

Ничья – 3.65

Победит «Бенфика» – 1.8

Статистика

«Брюгге» смог победить только в одном матче из десяти последних во всех турнирах

«Бенфика» забивала в девяти из десяти последних поединка во всех турнирах

Пять последних матчей «Бенфики» из шести завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Бенфики», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Бельгийский клуб на данный момент находится в разобранном состоянии и вряд ли сможет что-то противопоставить лидеру португальского футбола