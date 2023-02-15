«Реал» – «Эльче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Реал» – «Эльче», который состоится 15 февраля 2023 года

«Реал»

Мадридская команда после двадцати матчей текущего сезона Ла Лиги находится на второй строчке турнирной таблицы. Рассмотрим результаты крайних матчей с участием «сливочных». В 20-ом туре испанской Примеры «Реал» с минимальным счётом на выезде уступил «Мальорке». В полуфинальном матче клубного чемпионата мира ФИФА «белые» обыграли с разгромным счётом египетскую команду «Аль-Ахли».

В финальном поединке «сливочные» взяли верх над саудовским футбольным клубом «Аль-Хиляль» со счётом 5:3.

«Эльче»

«Эльче» в чемпионате Испании занимает последнее место на данный момент. Предлагаем рассмотреть недавние матчи «зелёно-полосатых», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей выездной встрече с мадридским «Реалом». Домашняя игра с клубом «Осасуна» завершилась ничейным исходом. С большим счётом «Эльче» потерпел поражение от «Севильи» в матче позапрошлого тура Примеры.

В прошлом туре «Эльче» одержал свою первую победу в текущем сезоне чемпионата. Со счётом 3:1 был обыгран «Вильярреал».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» – 1.21

Ничья – 7.00

Победит «Эльче» – 14.00

Победит «Реал» с форой -1.5 – 1.59

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.26

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.63

Статистика

Пять очных крайних матчей команд завершились следующим исходом: «тотал больше 2.5 голов за игру»

Мадридская команда потерпела одно поражение в пяти матчах за последнее время

За тот же период «Эльче» проиграл в двух поединках.

Прогноз

«Сливочные» отстают от «Барсы» на одиннадцать очков. У «Реала» на одну игру больше в запасе, чем у каталонской команды, но отставание достаточно большое. В предстоящем поединке с «Эльче» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.59 на победу «Реала» с форой -1.5.