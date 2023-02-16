«Осер» – «Лион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Осер» – «Лион», который состоится 17 февраля 2023 года

«Осер»

«Осер» не может решить свои проблемы в чемпионате Франции и на данный момент является одним из главных претендентов на вылет. В активе клуба только 15 набранных баллов и текущее предпоследнее место в турнирной таблице. Домашняя встреча с «Лионом» вряд ли будет приятной для хозяев, но при аккуратной игре в обороне и хорошей подстраховке, шансы зацепиться за очки все-таки будут.

12 февраля «Осер» сыграл вничью на выезде с «Анже» (1:1), а восьмого числа проиграл в кубке Франции «Родез» (2:3).

«Лион»

«Лион» понемногу возвращается к своей привычной форме и стал проигрывать гораздо реже. Тем не менее, команда многое упустила середине сезона и сейчас располагается только на девятое месте, имея в активе 35 очков. Чтобы продвигаться вверх, гостям необходимо обыгрывать аутсайдера Лиги 1 на его стадионе и набирать полноценные и важные три очка.

12 февраля «Лион» вырвал победу на своем поле у «Ланса» (2:1), а восьмого числа смог в серии пенальти пройти «Лилль» в кубке Франции (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осер» – 4.4

Ничья – 3.85

Победит «Лион» – 1.8

Статистика

«Осер» не может победить уже в пяти матчах подряд во всех турнирах

«Лион» выиграл пять из шести последних выездных встреч во всех турнирах

«Осер» проиграл три последних встречи «Лиону»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что «Осер» может отличиться в воротах соперника, но все равно пропустит больше и не сможет набрать очки в этой встрече.