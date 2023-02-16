«Осер» – «Лион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Осер» – «Лион», который состоится 17 февраля 2023 года
«Осер»
«Осер» не может решить свои проблемы в чемпионате Франции и на данный момент является одним из главных претендентов на вылет. В активе клуба только 15 набранных баллов и текущее предпоследнее место в турнирной таблице. Домашняя встреча с «Лионом» вряд ли будет приятной для хозяев, но при аккуратной игре в обороне и хорошей подстраховке, шансы зацепиться за очки все-таки будут.
12 февраля «Осер» сыграл вничью на выезде с «Анже» (1:1), а восьмого числа проиграл в кубке Франции «Родез» (2:3).
«Лион»
«Лион» понемногу возвращается к своей привычной форме и стал проигрывать гораздо реже. Тем не менее, команда многое упустила середине сезона и сейчас располагается только на девятое месте, имея в активе 35 очков. Чтобы продвигаться вверх, гостям необходимо обыгрывать аутсайдера Лиги 1 на его стадионе и набирать полноценные и важные три очка.
12 февраля «Лион» вырвал победу на своем поле у «Ланса» (2:1), а восьмого числа смог в серии пенальти пройти «Лилль» в кубке Франции (3:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Осер» – 4.4
- Ничья – 3.85
- Победит «Лион» – 1.8
Статистика
- «Осер» не может победить уже в пяти матчах подряд во всех турнирах
- «Лион» выиграл пять из шести последних выездных встреч во всех турнирах
- «Осер» проиграл три последних встречи «Лиону»
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что «Осер» может отличиться в воротах соперника, но все равно пропустит больше и не сможет набрать очки в этой встрече.