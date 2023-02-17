«Осасуна» – «Реал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Осасуна» – «Реал», который состоится 18 февраля 2023 года

«Осасуна»

Футбольный клуб из города Памплона находится на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Рассмотрим несколько матчей «Осасуны» за последнее время, чтобы взвесить шансы команды на успех в будущей игре с мадридским «Реалом». На своём поле в матче 19-го тура Ла Лиги «красные» с минимальным счётом проиграли мадридскому «Атлетико». Ничейным исходом завершилась игра с «Эспаньолом» в позапрошлом туре чемпионата.

На прошлых выходных «нулёвку» раскатала «Осасуна» с «Вальядолидом».

«Реал»

Мадридская команда в Примере занимает на данный момент второе место, уступая восемь очков «Барселоне». Вспомним недавние матчи с участием «сливочных». С разгромным счётом «Галактикос» в 1/2 клубного чемпионата мира ФИФА одержал победу над египетской командой «Аль-Ахли». В финальном поединке «Реал» взял верх над саудовским клубом «Аль-Хиляль».

Со счётом 4:0 «сливочные» обыграли «Эльче» в 21-ом туре Ла Лиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осасуна» – 4.50

Ничья – 3.70

Победит «Реал» – 1.83

Победит «Реал» с форой -1.5 – 3.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.02

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.83

Статистика

За последнее время только в одном матче из пяти «Осасуна» одержала победу

За тот же период мадридская команда радовала своих болельщиков победами в четырёх поединках

Четыре личные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за матч.

Прогноз

Крайняя встреча команд в октябре прошлого года завершилась вничью. «Галактикос» не упустит возможность взять реванш в предстоящей встрече. На победу «Реала» в матче компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.83.