«Борнмут» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 21:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Борнмут» — «Манчестер Сити», который состоится 24 февраля 2023 года

«Борнмут»

«Вишни» в чемпионате Англии на текущий момент находятся на семнадцатой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «Борнмута» на успех в предстоящем матче с «небесно-голубыми». С минимальным счётом в гостях «чёрно-красные» проиграли «чайкам» в матче 22-го тура Премьер-лиги. Вничью сыграли с «сороками» из Ньюкасла.

В игре прошлого тура Премьер-лиги с минимальным счётом «вишни» одержали победу над «волками».

«Манчестер Сити»

«Горожане» на текущий момент занимают второе место в чемпионате. Предлагаем ознакомиться с результатами матчей «небесно-голубых» за последнее время. На своём поле «Манчестер Сити» взял верх над «вилланами» с разницей в пару мячей в игре 23-го тура Премьер-лиги. «Канониров» обыграли «горожане» на их поле в позапрошлом туре.

18 февраля вничью со счётом 1:1 сыграл «Манчестер Сити» с «лесниками».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Борнмут» – 9.60

Ничья – 6.00

Победит «Манчестер Сити» – 1.27

Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 1.75

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.20

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.62

Статистика

Четыре крайние очные встречи завершились исходом тотал больше 2.5 голов за матч

Только в одном матче из пяти крайних «вишни» выиграли

За тот же период «горожане» обыграли своих соперников в трёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.75 на победу команды «Манчестер Сити» с форой -1.5. «Вишни» даже на своём поле не сумеют помешать «небесно-голубым» набрать свои три очка.