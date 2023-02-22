«Престон» – «Уиган Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1677086079

сегодня, 20:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Престон» – «Уиган Атлетик», который состоится 25 февраля 2023 года

«Престон»

«Престон Норт Энд» в чемпионате занимает на данный момент четырнадцатое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков «неуязвимых» за последнее время, чтобы оценить шансы команды на успех в будущей встрече с «сине-белыми». На выезде в Бернли с большим счётом «Престон» проиграл «бордовым» в матче 31-го тура Чемпион Лиги. Ничью «лилейно-белые» раскатали дома со «шляпочниками».

Миром разошлись «неуязвимые» с «тиграми» на их поле (0:0).

«Уиган Атлетик»

В Чемпионшипе «Латикс» после тридцати двух матчей текущего сезона находится на последней строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с недавними матчами с участием «сине-белых». Дома с минимальным счётом «Уиган» одержал победу над «терьерами» из Хаддерсфилда. Миром разошёлся в матче позапрошлого тура с «зорянками» на выезде.

На прошлых выходных «Латикс» на своём поле раскатал нулёвку с «канарейками» из Норвича.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Престон» – 2.22

Ничья – 3.20

Победит «Уиган Атлетик» – 3.25

Победит «Престон» с форой -1.5 – 4.00

Обе забьют — нет – 1.80

Обе забьют — да – 1.90

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.17

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.64

Статистика

Три личные встречи из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – нет

В трёх матчах из десяти последних «Престон» выиграл своих оппонентов

За тот же период «Уиган» только в одной игре одержал победу.

Прогноз

Обе команды в своих крайних матчах сыграли вничью, не отличившись забитыми голами в ворота своих соперников. Коэффициент 1.80 предлагает компания Pinnacle на исход обе забьют – нет. Как минимум один из соперников в предстоящем матче с большой долей вероятности не забьёт ни одного мяча за игру.