«Престон» – «Уиган Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Престон» – «Уиган Атлетик», который состоится 25 февраля 2023 года
«Престон»
«Престон Норт Энд» в чемпионате занимает на данный момент четырнадцатое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков «неуязвимых» за последнее время, чтобы оценить шансы команды на успех в будущей встрече с «сине-белыми». На выезде в Бернли с большим счётом «Престон» проиграл «бордовым» в матче 31-го тура Чемпион Лиги. Ничью «лилейно-белые» раскатали дома со «шляпочниками».
Миром разошлись «неуязвимые» с «тиграми» на их поле (0:0).
«Уиган Атлетик»
В Чемпионшипе «Латикс» после тридцати двух матчей текущего сезона находится на последней строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с недавними матчами с участием «сине-белых». Дома с минимальным счётом «Уиган» одержал победу над «терьерами» из Хаддерсфилда. Миром разошёлся в матче позапрошлого тура с «зорянками» на выезде.
На прошлых выходных «Латикс» на своём поле раскатал нулёвку с «канарейками» из Норвича.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Престон» – 2.22
- Ничья – 3.20
- Победит «Уиган Атлетик» – 3.25
- Победит «Престон» с форой -1.5 – 4.00
- Обе забьют — нет – 1.80
- Обе забьют — да – 1.90
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.17
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.64
Статистика
- Три личные встречи из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – нет
- В трёх матчах из десяти последних «Престон» выиграл своих оппонентов
- За тот же период «Уиган» только в одной игре одержал победу.
Прогноз
Обе команды в своих крайних матчах сыграли вничью, не отличившись забитыми голами в ворота своих соперников. Коэффициент 1.80 предлагает компания Pinnacle на исход обе забьют – нет. Как минимум один из соперников в предстоящем матче с большой долей вероятности не забьёт ни одного мяча за игру.