«Аугсбург» – «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Аугсбург» – «Вердер», который состоится 4 марта 2023 года

«Аугсбург»

«Фуггеры» на текущий момент находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы Бундеслиги. Вспомним несколько футбольных встреч с участием «красно-зелёных» за последнее время. В 20-ом туре чемпионата Германии «Аугсбург» на выезде уступил «карнавальникам» с разницей в пару мячей. С минимальным счётом «фуггеры» одержали домашнюю победу над «Хоффенхаймом».

На прошлых выходных со счётом 0:2 «красно-зелёные» проиграли «Герте».

«Вердер»

«Бременцы» после двадцати двух туров чемпионата занимают девятое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей «музыкантов», чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «фуггерами». На своём поле «Вердер» потерпел поражение от дортмундской «Боруссии». В позапрошлом туре в гостях уступил франкфуртскому «Айнтрахту» в сухую, пропустив пару мячей.

Со счётом 3:0 уверенную победу одержали «бременцы» над «несгибаемыми» из Бохума.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аугсбург» – 2.36

Ничья – 3.60

Победит «Вердер» – 2.95

Победит «Аугсбург» с форой -1.5 – 4.10

Обе забьют — нет – 2.26

Обе забьют — да – 1.62

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.74

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.10

Статистика

Три очные встречи подряд завершились следующим исходом: обе забьют – нет

Из пяти крайних матчей в двух «фуггеры» обыграли своих соперников

В трёх поединках за тот же период «бременцы» взяли верх над своими оппонентами.

Прогноз

В двух крайних очных матчах «фуггеры» выиграли «музыкантов». На своём поле не без труда, но «красно-зелёные» одержат победу над «бременцами» в предстоящем матче. Компания Pinnacle на победу «Аугсбурга» предлагает коэффициент 2.36.