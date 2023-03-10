«Специя» — «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Специя» — «Интер», который состоится 10 марта 2023 года
«Специя»
У «Специи» дела в последнее время идут не лучшим образом и тренерскому штабу необходимо вносить изменения, чтобы улучшить результат. Сейчас команда занимает 17 место с 21 баллом и опережает зону вылета на три балла. В матче с «Интером» сложно рассчитывать на набранные баллы, но при должной обороне, шансы у хозяев определенно будут. Матч обещает быть интересным и не оставить равнодушными болельщиков от просмотра.
05 марта «Специя» на своем поле разошлась миром с «Вероной» (0:0), а 26 февраля поделила очки с «Удинезе» (2:2).
«Интер»
Подопечные Симоне Индзаги проводят свой матч в пятницу, так как их ждет важная встреча в Лиге Чемпионов уже не следующей неделе. В чемпионате «Интер» идет на втором месте и набрал 50 очков, отставая от «Наполи» на целых 15 пунктов. Для «черно-синих» более важна игра в еврокубках, поэтому велика вероятность, что не которые лидеры клуба начнут со скамейки запасных и при необходимости выйдут на замену.
05 марта «Интер» на своем поле обыграл «Лечче» (2:0), а 26 февраля на выезде уступил на выезде «Болонье» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Специя» – 7.3
- Ничья – 4.3
- Победит «Интер» – 1.48
Статистика
- «Специя» не может выиграть уже восемь матчей подряд во всех турнирах
- «Интер» проиграл лишь один выездной матч из десяти последних на выезде
- «Специя» проиграла четыре из пяти последних матчей «Интеру»
- Три из пяти встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Интера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.48. «Специя» находится в очень плохой форме и не сможет оказать должной конкуренции одному из лидеров чемпионата Италии.