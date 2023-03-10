«Специя» — «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Специя» — «Интер», который состоится 10 марта 2023 года

«Специя»

У «Специи» дела в последнее время идут не лучшим образом и тренерскому штабу необходимо вносить изменения, чтобы улучшить результат. Сейчас команда занимает 17 место с 21 баллом и опережает зону вылета на три балла. В матче с «Интером» сложно рассчитывать на набранные баллы, но при должной обороне, шансы у хозяев определенно будут. Матч обещает быть интересным и не оставить равнодушными болельщиков от просмотра.

05 марта «Специя» на своем поле разошлась миром с «Вероной» (0:0), а 26 февраля поделила очки с «Удинезе» (2:2).

«Интер»

Подопечные Симоне Индзаги проводят свой матч в пятницу, так как их ждет важная встреча в Лиге Чемпионов уже не следующей неделе. В чемпионате «Интер» идет на втором месте и набрал 50 очков, отставая от «Наполи» на целых 15 пунктов. Для «черно-синих» более важна игра в еврокубках, поэтому велика вероятность, что не которые лидеры клуба начнут со скамейки запасных и при необходимости выйдут на замену.

05 марта «Интер» на своем поле обыграл «Лечче» (2:0), а 26 февраля на выезде уступил на выезде «Болонье» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Специя» – 7.3

Ничья – 4.3

Победит «Интер» – 1.48

Статистика

«Специя» не может выиграть уже восемь матчей подряд во всех турнирах

«Интер» проиграл лишь один выездной матч из десяти последних на выезде

«Специя» проиграла четыре из пяти последних матчей «Интеру»

Три из пяти встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Интера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.48. «Специя» находится в очень плохой форме и не сможет оказать должной конкуренции одному из лидеров чемпионата Италии.