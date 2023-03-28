Шотландия – Испания : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Шотландия – Испания, который состоится 28 марта 2023 года

Шотландия

Сборная Шотландии остановилась на матчах плей-офф в попытках попасть на ЧМ 2022, но теперь коллектив стал еще сильнее и постарается пробиться на Евро 2024, показав свои намерения уже в первом туре. В домашней игре с Испанией у хозяев определенно будут шансы отличиться, а при должной игре в обороне и без грубых ошибок, шотландские футболисты могут претендовать даже на набранные баллы.

25 марта сборная Шотландии крупно обыграла Кипр в первом туре квалификации (3:0), а 16 ноября уступила в товарищеском матче Турции (1:2).

Испания

Сборная Испании состоит из талантливой молодежи и опытных футболистов, которые практически всего добились в европейском футболе. Команда еще налаживает игровые связки при новом тренере, но в первом туре смогла забрать важную победу с одним из конкурентов. В случае победы над Шотландией, испанские футболисты автоматически станут главным претендентом на выход из группы с первого места.

25 марта сборная Испании на своем поле не оставила шансов Норвегии (3:0), а шестого декабря уступила по пенальти Марокко (0:1) в плей-офф ЧМ 2022 в Катаре.

Котировки БК Pinnacle

Победит Шотландия – 5.4

Ничья – 3.75

Победит Испания – 1.75

Статистика

Сборная Шотландии проиграла только три из десяти последних матчей во всех турнирах

Сборная Испании забивала в девяти из десяти последних матчей во всех турнирах

Шотландия проиграл три из пяти последних матчей с Испанией при двух ничьих

Три последних матча между сборных завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Испании, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что матч будет сложным, но немного удачливее все же окажутся гости и смогут забрать три очка.