«Вольфсбург» – «Аугсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Вольфсбург» – «Аугсбург», который состоится 1 апреля 2023 года

«Вольфсбург»

В четырёх матчах к ряду «волки» не уступают своим соперникам. Седьмое место «зелёно-белые» занимают в чемпионате Германии на данный момент. Рассмотрим несколько матчей с участием «Вольфсбурга» за последнее время. На своём поле в матче 23-го тура Бундеслиги «волки» принимали дома франкфуртских «орлов». Встреча команд завершилась вничью (2:2). Команды обменялись голами в первой половине встречи. Ничью раскатали «зелёно-белые» с «железными» из Берлина.

С минимальным счётом 18 марта «Вольфсбург» обыграл «швабов».

«Аугсбург»

«Фуггеры» в Бундеслиге находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти недавние матчи «Аугсбурга». 11 марта в Мюнхене, открыв счёт первыми, «красно-зелёные» потерпели поражение от «баварцев» (3:5). В 25-ом туре «фуггеры» разошлись миром с «горняками». При этом «Аугсбург» с начала второго тайма играл в меньшинстве, а пропустил только на третьей добавленной минуте в конце матча.

23 марта в товарищеской встрече «красно-зелёные» со счётом 4:2 взяли верх над «Санкт-Галленом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вольфсбург» – 1.62

Ничья – 4.20

Победит «Аугсбург» – 5.40

Победит «Вольфсбург» с форой -1.5 – 2.54

Обе забьют — нет – 2.11

Обе забьют — да – 1.73

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.69

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.18

Статистика

Из десяти крайних матчей «волки» выиграли в трёх поединках

«Фуггеры» в пяти играх из десяти последних взяли верх над своими оппонентами

Четыре личных встречи команд из пяти крайних закончились следующим исходом: обе забьют — нет.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Вольфсбурга» с форой -1.5 гола коэффициент 2.54. С разницей в пару мячей и более «зелёно-белые» уже обыгрывали «фуггеров».