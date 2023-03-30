«Унион» – «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Унион» – «Штутгарт», который состоится 1 апреля 2023 года

«Унион»

Футбольный клуб из Берлина в последнее время чаще всего играет вничью со своими соперниками. Из Лиги Европы «железный союз» вылетел и теперь «Унион» может больше уделять внимания и сил играм чемпионата Германии. В Бундеслиге команда уже месяц никому не уступает. Первая домашняя игра с «Юнионом» завершилась вничью. Ответная игра 1/8 плей-офф Лиги Европы закончилась поражением (0:3).

19 марта на своём поле «железные» со счётом 2:0 обыграли «Айнтрахт» из Франкфурта.

«Штутгарт»

«Штутгарт» в Бундеслиге не выигрывает в четырёх матчах подряд. Последнюю строчку турнирной таблицы занимают «швабы» на данный момент. Во Франкфурте «Айнтрахт» принимал «Штутгарт» в матче 24-го тура чемпионата. Игра завершилась вничью (1:1). С минимальным счётом дома «швабы» уступили «волкам» из Вольфсбурга в прошлом туре Бундеслиги.

24 марта в товарищеской встрече команда из Штутгарта со счётом 2:0 взяла верх над «Хайденхаймом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Унион» – 2.10

Ничья – 3.35

Победит «Штутгарт» – 3.80

Победит «Унион» с форой -1.5 – 3.90

Обе забьют — нет – 1.72

Обе забьют — да – 2.13

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.36

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.57

Статистика

Три крайних очных встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 голов

Одно поражение потерпели «железные» в пяти последних матчах

«Штутгарт» проиграл в трёх играх из пяти за последнее время.

Прогноз

«Унион» занимает третье место в Бундеслиге и вполне может побороться за первое место, от которого «железных» отделяют всего лишь пять очков. Компания Pinnacle предлагает на победу «Униона» с форой -1.5 гола коэффициент 3.90. Для команды из Берлина не составит особого труда выиграть «швабов» с разницей в пару мячей.