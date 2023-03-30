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«Унион» – «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 15:16
«Унион» – «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Унион» – «Штутгарт», который состоится 1 апреля 2023 года

«Унион»

Футбольный клуб из Берлина в последнее время чаще всего играет вничью со своими соперниками. Из Лиги Европы «железный союз» вылетел и теперь «Унион» может больше уделять внимания и сил играм чемпионата Германии. В Бундеслиге команда уже месяц никому не уступает. Первая домашняя игра с «Юнионом» завершилась вничью. Ответная игра 1/8 плей-офф Лиги Европы закончилась поражением (0:3).

19 марта на своём поле «железные» со счётом 2:0 обыграли «Айнтрахт» из Франкфурта.

«Штутгарт»

«Штутгарт» в Бундеслиге не выигрывает в четырёх матчах подряд. Последнюю строчку турнирной таблицы занимают «швабы» на данный момент. Во Франкфурте «Айнтрахт» принимал «Штутгарт» в матче 24-го тура чемпионата. Игра завершилась вничью (1:1). С минимальным счётом дома «швабы» уступили «волкам» из Вольфсбурга в прошлом туре Бундеслиги.

24 марта в товарищеской встрече команда из Штутгарта со счётом 2:0 взяла верх над «Хайденхаймом».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Унион» – 2.10
  • Ничья – 3.35
  • Победит «Штутгарт» – 3.80
  • Победит «Унион» с форой -1.5 – 3.90
  • Обе забьют — нет – 1.72
  • Обе забьют — да – 2.13
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.36
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.57

Статистика

  • Три крайних очных встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 голов
  • Одно поражение потерпели «железные» в пяти последних матчах
  • «Штутгарт» проиграл в трёх играх из пяти за последнее время.

Прогноз

«Унион» занимает третье место в Бундеслиге и вполне может побороться за первое место, от которого «железных» отделяют всего лишь пять очков. Компания Pinnacle предлагает на победу «Униона» с форой -1.5 гола коэффициент 3.90. Для команды из Берлина не составит особого труда выиграть «швабов» с разницей в пару мячей.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк унион
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 16:48
Унион объективно фаворит поединка, но столь высокий кэф на победу хозяев немного смущает. В принципе можно было скромно заиграть фору (0) берлинцев за 1,47. Но я, пожалуй, сделаю ставку на ТМ 2.5, так как много голов в данном матче не жду. "Швабы" в принципе не слишком результативны в текущем сезоне, 29 голов в 26 турах для немецкой Бундеслиги - это маловато. Унион в плане обороны - одна из лучших команд в чемпионате. Но и сами берлинцы в атаке не блещут, придерживаясь футбола вторым номером. В первом круге текущего сезона Унион взял верх над Штутгартом на выезде 1-0. Две предыдущих личных встречи соперников завершались в ничью с одинаковым счётом 1-1. Уже три очных поединка кряду команды играют на ТМ 2.5. И не вижу причин такой тенденции вдруг взять и резко прерваться.
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