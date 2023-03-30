«Сельта» – «Альмерия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1680204298

вчера, 22:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Сельта» – «Альмерия», который состоится 2 апреля 2023 года

«Сельта»

Пять матчей подряд «кельты» не уступают своим соперникам. Десятую строчку турнирной таблицы занимают «небесные» на текущий момент. В 24-ом туре Примеры «Сельта» раскатала ничью с «Осасуной» (0:0). В позапрошлом туре Примеры «Сельта» одержала победу с большим счётом над «пчёлами» из Мадрида. Все три гола в ворота «Райо Вальекано» залетели во второй половине встречи.

18 марта на выезде со счётом 3:1 «кельты» обыграли «попугаев».

«Альмерия»

Команда из Альмерии занимает предпоследнее место в чемпионате Испании. Вспомним несколько матчей с участием «красно-белых» за последнее время. На своём поле в матче 24-го тура Ла Лиги в сухую, пропустив пару мячей, «Альмерия» проиграла «Вильярреалу». «Севильцы» с разницей в один гол выиграли дома «красно-белых» из Альмерии в позапрошлом туре чемпионата Испании.

Ничейным исходом завершилась игра с «Кадисом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сельта» – 1.58

Ничья – 4.20

Победит «Альмерия» – 5.80

Победит «Сельта» с форой -1.5 – 2.51

Обе забьют — нет – 1.91

Обе забьют — да – 1.93

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.83

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.02

Статистика

Исходом больше 3.5 голов за игру закончились три очных матча из пяти крайних

В трёх поединках из пяти последних «Сельта» обыграла своих соперников

«Альмерия» выиграла в одной встрече из пяти последних.

Прогноз

«Сельта» в прошлом туре выиграла в гостях у «Эспаньола», который в турнирной таблице находится рядом с «Альмерией». Поэтому на своём поле одержать победу над «красно-белыми» в предстоящем матче для «кельтов» не будет большой проблемой. Компания Pinnacle предлагает на победу «Сельты» с форой -1.5 гола коэффициент 2.51.