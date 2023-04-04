«Аталанта» – «Болонья» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» – «Болонья», который состоится 08 апреля 2023 года

«Аталанта»

Команда из Бергамо набрала шесть очков в последних двух матчах, однако нестабильность на протяжении всего сезона мешает ей достигать более высоких результатов. На данный момент «Аталанта» занимает шестое место с 48 баллами и на два пункта отстает от четвертой позиции. Таким образом, чтобы бороться за место в Лиге Чемпионов, хозяевам необходимо побеждать на своем поле середняка Серии А.

1 апреля «Аталанта» обыграла на выезде «Кремонезе» (3:1), а 17 марта на своем поле одолела «Эмполи» (2:1).

«Болонья»

«Болонья» редко проигрывает в последних поединках и старается стабильно набирать очки, что позволяет ей держаться в середине турнирной таблице Серии А. Коллектив расположился на восьмом месте с 40 баллами и отстает от «Ювентуса» на четыре пункта. В матче с «Аталантой» у гостей будет хорошая возможность зацепиться за очки, ведь соперник их часто теряет на своем стадионе.

02 апреля «Болонья» крупно обыграла на своем поле «Удинезе» (3:0), а 18 числа разошелся миром с «Салернитаной» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 1.65

Ничья – 3.85

Победит «Болонья» – 5.4

Статистика

«Аталанта» выиграл четыре матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Болонья» выиграла пять из десяти последних матчей на выезде

«Аталанта» выиграла три последних встречи с «Болоньей»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что хозяевам будет непросто в этой встрече, но они смогут одержать победу в 1-2 мяча.