«Специя» — «Монца» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Специя» — «Монца», который состоится 28 апреля 2023 года

«Специя»

У «Специи» большие проблемы в чемпионате Италии, ведь за несколько туров комфортное преимущество перед зоной вылета превратилось в один балл. Команда занимает 17 место с 27 баллами и нуждается в очках, ведь над ней повисла реальная угроза возвращения в Серию В. В домашней встрече с «Монцой» хозяевам будет очень непросто, ведь соперник показывает хорошие результаты в последние недели.

22 апреля «Специя» не смогла переиграть еще одного аутсайдера «Сампдорию» (1:1), а 14 числа без особых шансов проиграла «Лацио» (0:3).

«Монца»

«Монца» уже давно решила вопросы с сохранением прописки в Серии А и сейчас уверенно занимает 12 место в турнирной таблице. В активе клуба 41 балл, и он отстает на один пункт сразу от трех прямых конкурентов. В матче со «Специей» у гостей будут хорошие шансы добиться уже третьей победы подряд и подняться по турнирной таблице. Матч будет сложным и напряженным, но не оставит болельщиков равнодушными от просмотра.

23 апреля «Монца» добыла волевую победу в матче с «Фиорентиной» (3:2), а 15 числа на выезде одолела «Интер» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Специя» – 2.75

Ничья – 3.3

Победит «Монца» – 2.6

Статистика

«Специя» завершила вничью шесть из десяти последних матчей в чемпионате Италии

«Монца» выиграла четыре из десяти последних поединков

«Специя» выиграла два из пяти последних матчей у «Монцы» при одном поражении

Четыре последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Монцы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.6. Предполагаем, что гости в этот раз окажутся сильнее, а хозяева еще больше усугубят свои проблемы в чемпионате Италии.