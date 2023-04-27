«Жил Висенте» – «Бенфика»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примейра-лиги чемпионата Португалии «Жил Висенте» – «Бенфика», который состоится 29 апреля 2023 года

«Жил Висенте»

«Красные» в чемпионате Португалии находятся на текущий момент на четырнадцатом месте. Почти два месяца команда не выигрывает и в пяти матчах не забивает. С одинаковым счётом 0:0 вничью сыграли подопечные Дэниела Соуза со «Спортингом» и «Шавишем». С минимальным счётом на выезде «Жил Висенте» проиграл «Браге» в матче 28-го тура Примейра-лиги.

На прошлых выходных «Портимоненсе» обыграл дома со счётом 1:0 «красных».

«Бенфика»

«Бенфикисты» за пять туров до окончания сезона возглавляют турнирную таблицу чемпионата. На четыре очка опережают «орлы» ближайшего конкурента. Пропустив на четвёртой добавленной минуте в конце матча, «Бенфика» потерпела поражение от «Шавиша» в матче 28-го тура чемпионата Португалии. В Лиге чемпионов «славные» дошли до четвертьфинала. Со счётом 3:5 по сумме двух встреч «бенфикисты» проиграли миланскому «Интеру».

23 апреля «Бенфика» взяла верх над командой «Эшторил» в матче прошлого тура Примейра-лиги (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Жил Висенте» – 8.60

Ничья – 5.20

Победит «Бенфика» – 1.33

Победит «Бенфика» с форой -1.5 – 1.90

Обе забьют — нет – 1.81

Обе забьют — да – 1.97

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.29

Статистика

Пять крайних матчей «Жил Висенте» завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

Три последних поединка «Бенфики» закончились исходом тотал меньше 1.5 гола за матч

В трёх очных встречах из пяти крайних «орлы» обыграли команду «Жил Висенте».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Бенфики» с форой -1.5 гола коэффициент 1.90. «Порту» может догнать «славных» и они это прекрасно понимают. В предстоящем матче гости не упустят возможность набрать три очка.